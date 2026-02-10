  • Delo d.o.o.
PREKINILA STA MOLK

Princ William in Kate Middleton sta prvič komentirala škandal: »Globoko sva zaskrbljena.«

Valižanska princ in princesa sta se doslej vzdržala komentiranja škandala, v katerega je vpleten Williamov stric, nekdanji princ Andrew, zdaj pa sta se prek tiskovnega predstavnika odločila podati izjavo.
 FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: Isabel Infantes/Reuters

FOTO: Toby Melville/Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Chris Jackson/gettyimages

FOTO: Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters
FOTO: Toby Melville/Reuters
M. Fl.
 10. 2. 2026 | 13:25
 10. 2. 2026 | 13:55
5:29
A+A-

V zadnjih tednih svet pretresajo nove podrobnosti iz primera Epstein, v javnost pa še naprej prihajajo nova imena ljudi, ki naj bi bili vpleteni v njegove zločine. Že dlje je znano, da je bil nekdanji princ Andrew izjemno tesno povezan z Epsteinom, še posebej pretresljivo je pričevanje Virginie Giuffre, katere spomini so bili objavljeni oktobra 2025, po njeni smrti. Giuffrejeva je Epsteina obtožila, da jo je uporabljal kot spolno sužnjo, ter povedala, da je imela, ko je bila stara 17 let, spolni odnos z Andrewom Mountbatten-Windsorjem. Andrew je obtožbe zanikal, leta 2022 sta dosegla izvensodno poravnavo. Škandal je močno pretresel britansko kraljevo družino, Andrew se je bil prisiljen odreči svojim plemiškim naslovom, vključno z naslovom princa in vojvode Yorškega. Njegova nekdanja žena Sarah Ferguson prav tako ne nosi več naslova vojvodinje Yorške, njuni hčerki, princesi Beatrice in Eugenie, pa sta svoje nazive obdržali.

Sedaj so se pojavile nove informacije in fotografije o Andrewevi povezanosti s spolnim prestopnikom ter novi dokazi, da je bila njegova nekdanja žena v stiku z Jeffreyjem Epsteinom celo v času, ko je bil ta zaradi obtožb trgovine z mladoletnicami in napeljevanja k prostituciji v zaporu. Nedavno objavljeni dokumenti kažejo, da sta si redno izmenjevala elektronsko pošto in se osebno srečevala. Britanska javnost je od kralja Karla III. zahtevala, da se opredeli do novih dokazov, še posebej ker se zdi, da britanska monarhija ni edina institucija, ki jo je ta škandal pretresel. Med novo objavljenimi dokumenti je omenjen Peter Mandelson, nekdanji veleposlanik v ZDA in ena ključnih oseb vladajoče laburistične stranke. Premier Keir Starmer ga je imenoval za veleposlanika v Washingtonu, čeprav je vedel za njegove stike z Epsteinom, domnevno pa mu je Mandelson posredoval tudi občutljive in tajne informacije, zaradi česar bi lahko postal predmet preiskave britanskih oblasti.

Pred monarhom sta se prvič na to temo oglasila valižanska princ in princesa. Njun tiskovni predstavnik je v prvi javni izjavi razkril, da sta globoko zaskrbljena zaradi najnovejšega vala razkritij o Jeffreyju Epsteinu in da njune misli ostajajo z žrtvami. Izjava Kensingtonske palače Andrewa ne omenja neposredno, vendar je bila podana v času, ko britanski mediji poročajo, da zadeva povzroča veliko napetost med kraljem in prestolonaslednikom ter da škandali, povezani z nekdanjim princem, mečejo senco druge kraljeve dejavnosti. Po pričakovanju je izjavo podal tudi Karel III.

V njej je tiskovni predstavnik monarha izrazil globoko zaskrbljenost zaradi množice novih razkritij o nekdanjem vojvodi Yorka. »Kralj je tako z besedami kot dejanji jasno izrazil svojo globoko zaskrbljenost zaradi obtožb, ki v zvezi z ravnanjem gospoda Mountbatten-Windsorja še naprej prihajajo na plan,« se glasi izjava. Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj pripravljen podpreti policijsko preiskavo glede Andrewa: »Čeprav so specifične obtožbe v tem primeru stvar gospoda Mountbatten-Windsorja, smo pripravljeni, če nas bo kontaktirala, sodelovati s policijo okrožja Thames Valley. Kot je že bilo povedano, njuni visočanstvi sočustvujeta z žrtvami vsakršne oblike zlorabe.«

Prejšnji teden se je Andrew Mountbatten-Windsor zaradi novih informacij o odnosu z Epsteinom pred predvidenim rokom izselil iz svojega doma v Windsorju. Buckinghamska palača je že prej sporočila, da bo v začetku leta 2026 zapustil rezidenco Royal Lodge, nekdanji princ zdaj živi na zasebnem posestvu kralja Karla v Sandringhamu. V preteklosti se je opravičil zaradi svojih povezav z Epsteinom, a je odločno zanikal kakršno koli krivdo. Nadaljnja razkritja v ZDA so povečala pritisk na nekdanjega princa, ki se sooča s pozivi, naj priča v ameriški preiskavi. Med objavljenimi dokumenti so tudi fotografije, ki prikazujejo Andrewa, kako na vseh štirih kleči nad žensko. Kontekst posnetkov ni znan, niti ni jasno, kdaj in kje so bili posnete. Najnovejši dokumenti naj bi potrjevali avtentičnost razvpite fotografije Mountbatten-Windsorja in njegove tožnice Virginie Giuffre. Andrew je prej dvomil o pristnosti fotografije, na kateri objema Virginio, ter trdil, da je nikoli ni srečal. Ona je trdila, da jo je kot najstnico prisilil v spolni odnos.

V elektronskem sporočilu, ki naj bi ga leta 2015 napisala Epsteinova sodelavka Ghislaine Maxwell, je zapisano, da je bila leta 2001 v Londonu, tedaj je Giuffrejeva spoznala več njenih prijateljev, med njimi tudi princa Andrewa, fotografija pa naj bi bila posneta, ker jo je Virginia želela pokazati prijateljem in družini. Andrew je to vedno zanikal in leta 2022 dosegel izvensodno poravnavo z Virginio, ki pa ni vključevala priznanja odgovornosti niti opravičila. Policija je potrdila, da preučuje navedbe, po katerih druga ženska trdi, da jo je Epstein z namenom spolnega odnosa z Andrewem poslal v Združeno kraljestvo. Do domnevnega srečanja naj bi prišlo leta 2010 v Andrewovi nekdanji rezidenci Royal Lodge. Ženska, ki ni britanska državljanka, je bila takrat v svojih dvajsetih letih.

