Princa Williama in Kate Middleton skrbi kraljevo zdravje

Valižanska princ in princesa sta se skupaj udeležila podelitve nagrad BAFTA v Londonu, vendar je kljub glamuroznemu nastopu v zraku bolj kot kdaj koli prej visel škandal ob aretaciji Andrewa Mountbatten-Windsorja. Iskren komentar princa Williama, da ni v dovolj mirnem stanju in da si filma Hamnet še ni ogledal, ker mora, kot je pojasnil, za ogled biti mirnejši, kraljevi poznavalci razlagajo kot znak globoke frustracije in tiho sporočilo za javnost, poroča Daily Mail. »Biti moram precej bolj umirjen, kar trenutno nisem. Film si bom prihranil za kasneje,« je povedal princ. Po navedbah virov blizu kraljeve družine se ne on in ne njegova žena ne moreta javno distancirati od škandaloznega strica, ne da bi s tem škodovala policijski preiskavi, ki še poteka.

Poleg tega sta vse bolj zaskrbljena zaradi vpliva, ki ga ima dogajanje na zdravje kralja Karla III., ki se še vedno bori z rakom. Medtem ko policija nadaljuje preiskavo Andreweve nekdanje rezidence Royal Lodge v Windsorju, nekdanji princ pa ob plačilu varščine ostaja na prostosti in se zadržuje na posestvu Sandringham, sta se William in Kate odločila udeležiti prestižne filmske slovesnosti, vendar pa po navedbah kraljevih virov njun videz ni odražal njunega notranjega stanja. »William je frustriran, ker bo to najverjetneje breme, ki ga bo moral nositi, ko bo nekega dne postal kralj,« je za Daily Mail povedal kraljevi poznavalec. »Prepričan sem, da si valižanska princ in princesa želita javno povedati nekaj, da bi se distancirala od vsega skupaj, vendar morata biti zaradi policijske preiskave previdna,« je dodal vir ter sklenil, da gre za zmedo, ki sta jo za sabo pustila Andrew in pokojna kraljica, zaradi česar je William zelo razočaran.

FOTO: Phil Noble/Reuters

Skrb za kralja

Po navedbah virov je še posebej zaskrbljujoče, ker škandal negativno vpliva na zdravje kralja, ki že dlje časa boleha za rakom. »Situacija je grozna in zelo ju skrbi za kraljevo zdravje ter za vpliv, ki ga ima vse to nanj. Utrujen je in vse skupaj ga močno izčrpava,« je za isti časnik povedal drugi vir. Kot starša majhnih otrok se William in Kate zavedata tudi, kako težko je spremljati novice, ki že tedne polnijo medije. »Brati vse to je kot staršema majhnih otrok precej strašljivo in jasno je, da sta pretresena,« je dodal vir ter poudaril, da je William izjavo o tem, da ni v mirnem stanju, podal namenoma, medtem ko je Kate molčala in primera Andrewa ni komentirala.