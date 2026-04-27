Princ William in princesa Kate: velika sprememba po petnajstih letih zakona

Petnajst let po pravljični poroki britanskega princa Williama in princeso Catherine v zasebnem življenju čaka novo poglavje. Že jeseni se bo njun vsakdan močno spremenil, družina pa bo prvič občutila, kako je, ko eden od otrok zapusti gnezdo. Njun najstarejši sin, princ George, bo namreč kmalu začel obiskovati srednjo šolo, kar pomeni, da bo odšel v internat. Čeprav gre za pričakovan korak, bo za družino Wales to trenutek, ki bo neizogibno spremenil dinamiko doma.

Nov začetek

»Prestolonaslednikov prestop v srednjo šolo bo zanje čustven. To je priložnost, da razširi svoja krila in, namesto da bi hodil domov k mami in očetu, popoldne ter zvečer sodeluje pri dejavnostih,« pravi kraljevi avtor Robert Jobson. Dodaja, da William in Kate takšen način šolanja dobro poznata, saj sta tudi sama bivala v internatu: »Vesta, kako to deluje. Ne moreš preprosto domov, kadar želiš. Vse je treba organizirati.« Zato bo sinov odhod, čeprav logičen korak v njegovem odraščanju, pustil praznino v vsakdanjem življenju. »So zelo povezana družina, Georga bodo pogrešali. To bo kot prazno mesto za mizo,« zaključuje Jobson. V družinskem domu v Windsorju bosta ostala princesa Charlotte in princ Louis, ki je te dni dopolnil osem let.

Stabilna osnova

Viri navajajo, da je prav družinska stabilnost eden ključnih razlogov za uspeh njunega zakona. »So odličen primer srečne družine,« pravi prijatelj para. William si je vedno želel takšno življenje, Kate pa prihaja iz stabilnega družinskega okolja, ki je nanj močno vplivalo. Skozi leta sta, da bi otrokom kljub kraljevim obveznostim omogočila čim bolj normalno odraščanje, zavestno gradila zasebnost in toplino doma.

Velika obletnica

Konec aprila bosta William in Kate praznovala 15. obletnico poroke, brez velikega pompa, z diskretnim javnim delovanjem in praznovanjem v družinskem krogu. Za njima so leta skupnega življenja, polna vzponov in izzivov javnega življenja ter osebnih preizkušenj, ki so dodatno utrdili njuno zvezo. Od dni, ko sta kot vojvoda in vojvodinja Cambridgea začela skupno pot, sta postala eden najbolj stabilnih in vplivnih parov britanske monarhije.