Princ William iskreno: »Otrokom sva povedala vse«

Čeprav je nekoč veljalo, da člani britanske kraljeve družine o svojem zdravju oziroma težavah z njim javno ne govorijo, pa sta princ William in njegova žena Kate tudi glede tega prekinila desetletja, če ne kar stoletja dolgo tradicijo. Ko je Kate namreč zbolela za rakom, je to javno oznanila kar sama, prav tako je Britance in oboževalce tu in tam obvestila, kako poteka zdravljenje, kakšno je stanje, z možem tudi še vedno odkrito odgovarjata tudi na vprašanja novinarjev in povsem običajnih ljudi, ki jih zanima, kako je s princeso.

Nazadnje je William v pogovoru za brazilsko televizijo denimo razkril, kako težko je bilo tudi njemu, ko sta morala s Kate odgovoriti na mnogo neprijetnih vprašanj, ki so jima jih postavili otroci v zvezi z njeno boleznijo. »Vsaka družina gre skozi težke čase in se mora soočiti z izzivi. Kako kot starš reagiraš v takšnih trenutkih, pa je bistveno. Midva sva se odločila, da bova otrokom povedala vse, dobre novice in slabe. Otrokom vedno pojasniva, zakaj se nekaj zgodi in zakaj jih lahko določene reči in novice razburijo,« je bil iskren bodoči britanski kralj.

»Na mnogo vprašanj sicer nimava odgovora, mislim, da je tako pri vseh starših. O tem, kako biti starš, ne obstaja knjiga z navodili in napotki, vsak se znajde po svoje in dela, kot meni, da je najboljše. Midva sva se odločila, da bova z otroki govorila o vsem in se z njimi o vsem iskreno pogovarjala,« je še dejal 43-letni oče treh otrok, ki je z novinarjem delil tudi vpogled v svoje družinsko življenje.

Med drugim je tako dejal, da se s Kate trudita, da sta kljub mnogim obveznostim in potovanjem čim več na voljo otrokom, se z njimi veliko pogovarjata in jih spodbujata. Med drugim se izmenjujeta, ko jih je treba odpeljati v šolo in nato domov, vedno se trudita, da je na šolskih nastopih in drugih dogodkih prisoten vsaj eden od njiju, spremljata jih na zabave prijateljev in sošolcev. William je ob tem razkril še, da nihče od njegovih otrok nima mobilnega telefona, čeprav je najstarejši George star že 12 let. »Treba se je držati dogovorov, saj me ne more vsak trenutek poklicati in spremeniti načrtov, kar menim, da mu bo tudi sicer koristilo v življenju,« je še dejal princ William, ki sinu prav kmalu niti ne namerava kupiti mobilnega telefona.