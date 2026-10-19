Predporočna pogodba Williama in Kate: znano, kakšno odločitev sta sprejela

Princ William se je odločil, da se bo s Kate Middleton poročil brez predporočne pogodbe. Kot viri trdijo za RadarOnline.com, je kljub bolečim izkušnjam z ločitvami v kraljevi družini, namesto da bi poskrbel za finančna varovala, želel zaupati njunemu razmerju. Princ William in Catherine, valižanska princesa, sta se, potem ko sta novembra 2010 oznanila zaroko, poročila 29. aprila 2011 v Westminstrski opatiji.

Odločitev o poroki je odražala osebna prepričanja

Njuna odločitev, da ne skleneta pravno zavezujočega finančnega dogovora, je vzbudila pozornost zaradi Williamovega položaja bodočega kralja in dragega razpada zakona njegovih staršev. Vir iz kraljevega kroga je povedal: »Za Williama poroka s Catherine nikoli ni smela biti finančno pogajanje. Velik del otroštva je opazoval posledice razpada kraljevega zakona in odločen je bil, da bo njegovo lastno razmerje temeljilo na povsem drugačnih načelih. Zamisel, da bi se usedel z odvetniki in določil, kaj bi se zgodilo v primeru ločitve, bi bila povsem v nasprotju z zavezo, ki jo je želel dati.«

»William je bolje kot skoraj kdorkoli razumel, kaj za nekoga v njegovem položaju lahko ločitev pomeni. Videl je izjemne pritiske, ki so jim bili izpostavljeni njegovi starši, zagrenjenost, ki je spremljala njuno ločitev, in uničujoče posledice, ki jih je vse skupaj imelo za družino. Namesto da bi ga te izkušnje odvrnile od poroke ali bi bil zaradi njih previdnejši, se zdi, da so le še okrepile njegovo odločenost, da bo sam ravnal drugače.«

Vir je nadaljeval: »Catherine ni bila nekdo, ki bi ga William spoznal v času kratke, burne romance ali na skrbno organiziranem srečanju. Poznala sta se že leta, skupaj prestala težave, nekaj časa preživela narazen in se na koncu odločila, da želita graditi skupno prihodnost. Ko sta se zaročila, je William že vedel, kako se Catherine spopada s pritiski, ki jih prinaša njegov položaj. Njuna skupna zgodovina je razmerju dala temelje, ki so segali daleč onkraj kraljevega statusa ali finančne varnosti.

Pomembno je tudi razlikovati med zaščito premoženja monarhije in zaščito Williamovega osebnega bogastva. Velik del tega, kar si ljudje predstavljajo kot kraljevsko bogastvo, ni zgolj denar na bančnem računu posameznika. Za kraljevo premoženje, podedovano bogastvo in institucionalno lastnino lahko veljajo povsem različne pravne ureditve. Predpostavka, da bi Catherine samodejno lahko zahtevala delež vsega, kar je povezano s krono, kaže na nerazumevanje delovanja teh ureditev.«

William ni želel ponoviti napak staršev

»William je vedel, da bo Catherine vstopila v življenje, ki bo od nje zahtevalo ogromno osebnih žrtev,« je zatrdil vir. »Odpovedovala se je velikemu delu svoje zasebnosti, sprejela intenzivno zanimanje javnosti in se pripravljala na dolžnosti, zaradi katerih bo nekoč v samem središču monarhije. Želel je, da bi njun zakon deloval kot enakovredno partnerstvo, ne pa kot ureditev, v kateri ima ena oseba vso moč, druga pa mora zgolj sprejeti postavljene pogoje.«

Simbolni pomen bi bil izjemno velik. William je od Catherine pričakoval, da mu zaupa svojo prihodnost, zato bi bilo sporočilo povsem drugačno, če bi hkrati vztrajal pri pogajanjih o finančnih posledicah morebitnega razpada zakona. Ne glede na praktične argumente v prid predporočni pogodbi to zagotovo ne bi bil čustveni temelj, ki si ga je želel za njun zakon.

Posebej zanimivo je, da je William odraščal ob številnih primerih nesrečnih kraljevih zvez, vendar je v svoj zakon kljub temu vstopil z velikim zaupanjem. Tveganj se je zavedal. Preprosto je verjel, da sta s Catherine že dokazala, da premoreta dovolj potrpežljivosti, razumevanja in zvestobe, da lahko zgradita trajno zvezo.

Vir je dodal: »Seveda nihče ne more zagotoviti prihodnosti nobenega zakona, še posebej ne zakona, ki poteka pod izjemnimi pritiski kraljevega življenja. Toda Williamov pristop je bil skladen z odnosom, ki sta ga s Catherine gradila skozi leta. Želel si je ženo in iskreno življenjsko sopotnico, ne pa nekoga, čigar mesto v njegovem življenju bi določala finančna pogodba.

Leta po poroki sta tej prvotni odločitvi dala dodaten pomen. Vzgojila sta tri otroke, prevzela vse zahtevnejše kraljeve dolžnosti in se skupaj soočila z resnimi osebnimi izzivi. Catherinina diagnoza raka je bila za družino še posebej težko obdobje, Williamova prednostna naloga pa je bila podpirati ženo in zaščititi njune otroke.

Na koncu je odsotnost predporočne pogodbe zanimiva zato, ker razkriva veliko o pričakovanjih, povezanih z njunim zakonom. William se je pripravljal na to, da bo postal kralj, hkrati je od blizu doživel razpad zakona svojih staršev. Želel je, da bi njegovi otroci odraščali z občutkom stabilnosti, ki ga sam ni vedno imel. Njegov zakon s Catherine naj bi bil temelj te stabilnosti, ne pa še eno poglavje v zgodovini bolečih razhodov britanske monarhije.