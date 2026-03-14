Princ William je odvisen od nje: ključna oseba za obstoj monarhije

Britanska kraljeva družina je preživela že več težkih obdobji, zdi pa se, da jo je afera Jeffrey Epstein dokončno pretresla. Obdobje, v katerem je, je po vseh merilih eno najzahtevnejših v sodobni zgodovini monarhije. Aretacije, bolezni, smrti, odhodi članov družine in škandal okoli nekdanjega princa Andrewa so jo dodobra zamajali. Kralj Karel III. in kraljica Camilla, kolikor lahko, ohranjata stabilnost, vendar bi se stvari težko odvijale tako, kot se, če ne bi ključne vloge odigrala valižanski princ William in njegova žena, valižanska princesa Catherine.

Princ je obljubil, da se bo vse, ko bo sam kralj, spremenilo na bolje, toda ključ njegovega uspeha kot dediča prestola in monarha je v moči in podpori njegove bodoče kraljice. Njuna izjava, ki sta jo o škandalu Epstein podala prejšnji mesec in v kateri sta dejala, da sta globoko zaskrbljena zaradi novih razkritij ter da so njune misli z žrtvami, je pokazala, da sta glede tega vprašanja enotna. Revija HELLO poroča, da je Williama skrbelo, kako bo škandal vplival na monarhijo, vendar mu upanje vlivajo ženina moč, njen pomirjujoči vpliv in ogromna priljubljenost. »Ona je resnično lepilo,« pravi Robert Jobson, avtor knjige Catherine, valižanska princesa. »Razume, kako deluje svet. To je ženska, ki prihaja iz navadne družine in zares razume, kaj ljudje pričakujejo.«

Kate je priljubljena po vsem svetu in njena tiha moč je ključna za ohranitev monarhije v prihodnosti. S tem ko Williamu zagotavlja stabilno in ljubeče družinsko življenje, mu daje močno podporo za vse zahtevnejšo javno vlogo. Tam je, da ga razume, mu svetuje in ga posluša, po besedah tistih, ki jo dobro poznajo, pa ima tudi zelo dober instinkt za sprejemanje pravih odločitev. Ob možu stoji tudi v njuni skupni težnji, da je družinsko življenje na prvem mestu. »Njuna zveza ima trdne temelje in kar sem odkril, kar bo nekatere presenetilo, je, kako zelo je William odvisen od nje. Ne le profesionalno, saj pogosto sodelujeta, temveč tudi osebno in čustveno,« pravi britanski novinar in avtor Russell Myers.

Želja Kate in Williama, da bi njuni otroci odraščali v stabilnem okolju, je osrednja točka njunega pristopa: če je družinsko življenje urejeno, bo sledilo tudi vse ostalo. »V tej družini smo videli toliko sporov,« pravi Myers. »Imeti par, ki v središče postavlja stabilnost, je izjemno pomembno. Ko vse okoli tebe gori, potrebuješ trdno jedro, ki ga zagotavljata princ in princesa. Če so doma stvari urejene in ustvariš mirno okolje, se bo vse drugo postavilo na svoje mesto, saj prihodnosti ne moreš predvideti.«

Kate in William imata srečo, da že od začetka zakona uživata podporo družine Middleton. »So uravnotežena in zelo trdna enota. William in njegov mlajši brat princ Harry tega nikoli nista imela; med njima je vedno obstajala tekmovalnost. Na drugi strani ima Kate izjemno stabilno osnovo, zato ji družina pomeni vse,« pravi Jobson in dodaja: »Videla je, kako se njena starša podpirata, in enako počne z Williamom. Družinsko celico postavlja pred vse. William je del njihove družine že od svojega 21. leta in ta občutek, da bodo zanj vedno tam, mu ogromno pomeni. Tako je bila vzgojena princesa in to je prenesla tudi na svojo družino.«