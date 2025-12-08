Princ William je sprejel odločitev: usoda princes Beatrice in Eugenie

Januarja 1995 so se štirje sorodniki, princ William, princ Harry, princesa Beatrice in princesa Eugenie skupaj fotografirali na tradicionalnem družinskem smučanju. Takrat so bili zelo povezani in so si med seboj vedno stali ob strani. Skoraj tri desetletja pozneje je zgodba povsem drugačna. Brata še nikoli nista bila bolj sprta, oče sester York, danes poznan le kot Andrew Mountbatten-Windsor, pa je padli princ, ki ga je uničil škandal z Epsteinom. A nekaj se ni spremenilo: zaščitniški odnos princa Williama do sestričen.

FOTO: Profimedia

Tisti, ki so mu blizu, pravijo, da je utrujen od histerije okoli Andrewa, a njegovo stališče ostaja nespremenjeno: Beatrice in Eugenie ne smeta biti kaznovani za grehe njunega očeta. Kralj Karel je v dogovoru s svojim najstarejšim sinom sprejel potrebne ukrepe. Ni bilo prostora za čustva in nostalgijo, temveč le za pravično presojo. Odgovornost pripada Andrewu, ne njegovima hčerkama. William nima namena odpirati starih ran. Njegova pozornost je namenjena prihodnosti, prihodnost pa vključuje sestri York. »Naslova Beatrice in Eugenie nikoli nista bila pod vprašajem,« pravi kraljevski avtor Robert Jobson in dodaja: »Čeprav si prizadevajo za manjšo monarhijo, ta še vedno potrebuje širino. Beatrice in Eugenie prinašata stabilnost, smisel in odsotnost drame.

Njuno delo pri ozaveščanju o disleksiji in boju proti sodobnemu suženjstvu, kot tudi redna, brezpogojna udeležba na državnih dogodkih, jima je prineslo tiho spoštovanje javnosti. Kralj, princ William in Kate Middleton dobro razumejo razliko med kaznovanjem osramočenega človeka in odvzemanjem identitete dvema ženskama, ki sta v najtežjih letih monarhije izkazali zvestobo. Prav zato ju je valižanska princesa letos osebno povabila na božični koncert, ki ga je že peto leto zapored organizirala v katedrali Westminster, povzema T portal.

Čeprav naj bi bili sestri ob povabilu ganjeni, se koncerta nista udeležili. Kot navaja Cosmopolitan, zaradi že prej načrtovanih obveznosti. Sta pa se na instagramu zahvalili za vabilo in izrazili obžalovanje, da božičnemu dogodku nista mogli prisostvovati. V izjavi o tem, da se dogodka ni udeležila, je Eugenie zapisala v zgodbi na tem omrežju: »Želim si, da bi z Beo lahko praznovali s svojo družino,« pri čemer se je sklicevala na svojo sestro, princeso Beatrice. Dodala je: »Valižanski princesi na njenem izjemnem božičnem koncertu želim prav poseben večer. Kakšno osupljivo sporočilo ljubezni in upanja.«