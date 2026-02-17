Princ William je v skrbeh: 30 let po smrti mame naj bi se obrnil na odvetnike

Galerija
Princ William je zaskrbljen zaradi najnovejšega projekta princa Harryja in Meghan Markle, ki naj bi bil osredotočen na njuno pokojno mamo, in naj bi razmišljal o pravnih možnostih, da bi ga ustavil, poročajo viri blizu britanski kraljevi družini. Vojvoda in vojvodinja Susseks naj bi namreč v sodelovanju z Netflixom producirala dokumentarec, namenjen počastitvi princese Diane. Projekt naj bi luč sveta ugledal avgusta 2027, tri desetletja potem, ko je nekdanja valižanska princesa umrla v avtomobilski nesreči v Parizu. Vir je za Radar Online povedal, da bo film preučeval Dianino življenje, njen odnos do medijev in monarhije ter vpliv njene smrti na sinova.
Vendar pa tisti, ki so blizu 43-letnemu valižanskemu princu, trdijo, da mu ni prijetno ob misli, da bi se ponovno pogrevalo zgodbo njune mame, sploh ne v namen komercialne produkcije, najbolj pa ga moti močna angažiranost njegove odtujene svakinje, ki Diane nikoli ni srečala. »Kar je pri Williamu sprožilo močno čustveno reakcijo, je obseg Meghanine vloge v projektu,« je vir povedal za medij in dodal: »Meni, da če bi ji dovolili na račun Diane pridobiti kakršnokoli korist, bi to bila izdaja, ne pa njegovi mami namenjen poklon. Prav tako se mu zdi spreminjanje življenja Dianinega v tržno vsebino skrajno neokusno. Trdno verjame, da bi bila Diana sama šokirana ob ideji, da se njena zgodba prepakira za dobiček, še posebej s strani globalne pretočne platforme.«
Zato naj bi William aktivno preučeval vse razpoložljive ovire, ki bi jih lahko postavili na pot projekta, vključno z morebitnimi pravnimi potezami. Viri blizu Harryja na drugi strani vztrajajo, da je odločen nadaljevati, saj trdi, da ima naravno pravico obeležiti spomin na pokojno mamo.