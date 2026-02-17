  • Delo d.o.o.
SPOMIN ALI ZASLUŽEK

Princ William je v skrbeh: 30 let po smrti mame naj bi se obrnil na odvetnike

Princ William naj bi, medtem ko Princ Harry in Meghan Markle nadaljujeta z načrtovanim projektom o princesi Diani, poiskal pravni nasvet.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 17. 2. 2026 | 10:28
2:02
Princ William je zaskrbljen zaradi najnovejšega projekta princa Harryja in Meghan Markle, ki naj bi bil osredotočen na njuno pokojno mamo, in naj bi razmišljal o pravnih možnostih, da bi ga ustavil, poročajo viri blizu britanski kraljevi družini. Vojvoda in vojvodinja Susseks naj bi namreč v sodelovanju z Netflixom producirala dokumentarec, namenjen počastitvi princese Diane. Projekt naj bi luč sveta ugledal avgusta 2027, tri desetletja potem, ko je nekdanja valižanska princesa umrla v avtomobilski nesreči v Parizu. Vir je za Radar Online povedal, da bo film preučeval Dianino življenje, njen odnos do medijev in monarhije ter vpliv njene smrti na sinova.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vendar pa tisti, ki so blizu 43-letnemu valižanskemu princu, trdijo, da mu ni prijetno ob misli, da bi se ponovno pogrevalo zgodbo njune mame, sploh ne v namen komercialne produkcije, najbolj pa ga moti močna angažiranost njegove odtujene svakinje, ki Diane nikoli ni srečala. »Kar je pri Williamu sprožilo močno čustveno reakcijo, je obseg Meghanine vloge v projektu,« je vir povedal za medij in dodal: »Meni, da če bi ji dovolili na račun Diane pridobiti kakršnokoli korist, bi to bila izdaja, ne pa njegovi mami namenjen poklon. Prav tako se mu zdi spreminjanje življenja Dianinega v tržno vsebino skrajno neokusno. Trdno verjame, da bi bila Diana sama šokirana ob ideji, da se njena zgodba prepakira za dobiček, še posebej s strani globalne pretočne platforme.«

Zato naj bi William aktivno preučeval vse razpoložljive ovire, ki bi jih lahko postavili na pot projekta, vključno z morebitnimi pravnimi potezami. Viri blizu Harryja na drugi strani vztrajajo, da je odločen nadaljevati, saj trdi, da ima naravno pravico obeležiti spomin na pokojno mamo.

princ Harryprinc Williamprincesa Dianabritanska kraljeva družina
11:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠOKANTNI TRENUTKI

Bil je eden najvplivnejših resničnostnih šovov zadnjih 20 let, a Ameriški top model je šel predaleč

Nova dokumentarna serija odpira razpravo o zapuščini enega najvplivnejših resničnostnih šovov.
17. 2. 2026 | 11:56
11:44
Novice  |  Slovenija
PUST

Žene so jih na plačilni dan zapite iskale v oštarijah

Najbolj znana pustna maska Pustnega karnevala v Šoštanju je postal Koš šoštanjski, lik, ki upodablja prosti čas domačina usnjarja.
17. 2. 2026 | 11:44
11:40
Novice  |  Slovenija
ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE

David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

Na družbenih omrežjih se je pojavil oglas za čudežno kremo proti luskavici, oblikovan kot navidezni novinarski članek.
Kaja Grozina17. 2. 2026 | 11:40
11:36
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je Jesse Jackson: »Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

Poslovil se je ameriški politik in aktivist za državljanske pravice.
17. 2. 2026 | 11:36
11:16
Šport  |  Športni trači
BORKA

Lindsey Vonn pokazala, kakšno je njeno življenje po grozljivem zlomu in štirih operacijah (VIDEO)

Okrevanje po hudem padcu.
17. 2. 2026 | 11:16
11:00
Lifestyle  |  Polet
PO DOMAČE

Gorčica proti mišičnim krčem? Zakaj nanjo prisega tudi NHL zvezdnik na olimpijadi

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina.
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 11:00

