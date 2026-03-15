Princ William ob materinskem dnevu delil še nikoli videno fotografijo mame Diane (FOTO)

Princ William je te dni na svojem Instagram profilu delil ganljiv spomin na otroštvo, ki je orosil oko marsikateremu oboževalcu britanske kraljeve družine. Gre za redko fotografijo iz zasebne zbirke, ki doslej še ni ugledala luči javnosti. William je ob objavi na družbenem omrežju zapisal: »Danes in vsak dan se spominjam svoje mame. Mislim na vse, ki danes pogrešajo nekoga, ki ga imajo radi. Srečen materinski dan.«

Nesporna princesa ljudskih src

Princesa Diana je umrla leta 1997 po tragični prometni nesreči v Parizu. Stara je bila 36 let. Letos, 1. julija, bi praznovala svoj 65. rojstni dan. Ob njeni smrti sta bila njena sinova še zelo mlada. William je imel 15 let, njegov mlajši brat princ Harry pa 12. Oba sta v preteklih letih večkrat javno spregovorila o tem, kako močno ju je zaznamovala izguba matere v tako občutljivem obdobju življenja.

Ob tej priložnosti se je oglasil tudi uradni Instagram profil kraljeve družine, British Royal Family, ki je objavil več arhivskih fotografij v poklon materam po vsem svetu. Med njimi je tudi črno-bela fotografija iz leta 1953, posneta na posestvu Balmoral Castle, na kateri sedi kraljica Elizabeta II na klopi skupaj s kraljem Karlom III in njegovo sestro Anno. V ozadju je videti tudi kraljičinega korgija. Sledi še fotografija Elizabete z njeno materjo, prav tako Elizabeto, ter slika kraljice Camille z njeno pokojno mamo, Rosalind Shand. Objavo so pospremili z mislijo: »Vsem materam po svetu – in tudi tistim, ki danes pogrešajo svoje mame – želimo miren in lep materinski dan.«