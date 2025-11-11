Princ William priznal: »Skrivnosti ne delujejo.«

Princ William in Kate Middleton sta se o njeni diagnozi in zdravljenju raka iskreno pogovorila s svojimi otroki, princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom. »Skrivanje stvari pred njimi ne deluje,« je dejal prihodnji britanski kralj.

V intervjuju za brazilsko televizijo je med obiskom v Braziliji, kjer je sodeloval pri podelitvi nagrad Earthshot, namenjeni iskanju inovativnih ekoloških rešitev, spregovoril o težkem obdobju zadnjih dveh let, ko sta tako njegov oče kralj Karel kot žena princesa Kate zbolela za rakom.

»Vsaka družina ima svoje izzive,« je dejal princ in dodal: »To je zelo osebno in ključno je, da se z njimi pravilno soočaš.«

Pojasnil je, da sta se z ženo odločila, da bosta o bolezni odkrito govorila z otroki: »Včasih se zdi, da deliš preveč, kar morda ni prav, a večino časa skrivati stvari preprosto ni dober način.«

Povedal je, da z otroki razpravljata o čustvih in pogledih, saj nočeta, da bi zaradi neodgovorjenih vprašanj in dvomov, ki bi se jim zato porajali, postali tesnobni.

»Vsak starš ve, da je treba najti ravnotežje: koliko povedati, kaj povedati in kdaj. Priročnika za starševstvo ni, slediti moraš občutku.«

Kate Middleton je marca 2024 razkrila, da ima raka, in povedala, da sta želela z Williamom, preden bi novico delila z javnostjo, zadeve pojasniti otrokom.

Zdravljenje je zaključila septembra 2024, v začetku letošnjega leta pa je sporočila, da je bolezen v remisiji, povzema People.