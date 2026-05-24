Princ William prodaja posesti: za to potrebuje denar

Princ William naj bi načrtoval prodajo približno 20 odstotkov posestva vojvodine Cornwall (Duchy of Cornwall), denar pa bi vložil v stanovanjske projekte in naravo, poročajo britanski mediji. Valižanski princ, ki je vojvodino prevzel od svojega očeta, kralja Karla, naj bi v naslednjih desetih letih prodal petino zemljišč. Po poročanju časopisa The Times naj bi s tem želel sprostiti približno 580 milijonov evrov (500 milijonov funtov) za reševanje stanovanjskih in okoljskih kriz. Naložbe naj bi bile usmerjene na območja, kot so otoki Scilly, Cornwall, Dartmoor, Bath, Kennington in južni London. To naj bi bila območja, kjer princ William vidi največ možnosti za pozitiven vpliv.

Izvršni direktor vojvodine Will Bax, ki vodi vsakodnevno upravljanje celotnega posestva, je dejal, da prihaja obdobje sprememb, saj želi princ reševati velike izzive na posestvu, ki mu vsako leto prinaša pomemben zasebni dohodek iz dobička, ta običajno presega 23 milijonov evrov (20 milijonov funtov). S prodajo petine zemljišč naj bi želel denar usmeriti predvsem v stanovanjsko gradnjo, vključno z naložbo, vredno približno 185 milijonov evrov (160 milijonov funtov) za cenovno dostopna stanovanja na otokih Scilly, v Cornwallu in Kenningtonu.

Bax je dodal, da naj bi vojvodina do leta 2040 pomagala omogočiti gradnjo približno 10.000 do 12.000 stanovanj. Del sredstev naj bi bil namenjen tudi delovnim mestom in okoljskim projektom, z namenom razvoja do 100 MW obnovljive energije. Načrt je razkrit nekaj mesecev po tem, ko je The Times poročal, da je vojvodina marca prodajala deset najemniških kmetij na posestvu Bradninch v Devonu. Po navedbah naj bi najemniki dobili možnost, da svoje kmetije odkupijo pod pogoji, ki so bistveno ugodnejši od tržnih.

Izvršni direktor je še pojasnil, da so vsi kmetje vključeni v pogovore o odkupu in da naj bi jih večina to možnost tudi izkoristila. Princ William je zelo povezan z vojvodino in območja tako javno kot zasebno redno obiskuje. Posestvo je, da bi zagotavljalo dohodek prestolonasledniku, leta 1337 ustanovil kralj Edvarda III.