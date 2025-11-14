Princ William proti kralju Karlu

Princ William naj bi očetu, kralju Karlu odločno nasprotoval pri odločitvi, da princeso Beatrice ponovno postavi v središče pozornosti.

Po njegovem prepričanju je poteza glede na škandale njenega očeta nekdanjega vojvode Yorka prehitra in preveč tvegana, piše Radar Online.

Vendar je vir iz palače dejal, da je vedno sentimentalni kralj pri odločitvi vztrajal in kljub skrbi višjih svetovalcev 37-letni Beatrice osebno dodelil njenemu očetu odvzeto pokroviteljstvo organizacije Outward Bound Trust, ki preko pustolovščin v naravi ponuja izobraževalne programe mladim, ter jo poslal na obisk v bolnišnico v Londonu, kar njen prvi pomembnejši samostojni nastop v zadnjih letih.

Ta poteza naj bi dvignila obrvi pri dvorjanih, ki so mnenja, da so Yorki po škandalu Andrewa z Epsteinom še vedno v nemilosti javnosti.

Viri so povedali:

»William je želel, da se Yorki vsaj do naslednjega kraljevega zdravstvenega pregleda ne pojavljajo v javnosti. A vendar je njegovo veličanstvo vztrajalo, meni, da mora se družina javno pozdraviti.

Princ je bolj pragmatičen. Ve, da so Yorki za javnost strup. Njegov oče tega preprosto ne vidi.«

Princesin ponovni nastop prihaja v občutljivem trenutku za kraljevo družino. Kraljevemu bratu so bili zaradi povezav z Epsteinom formalno odvzeti vsi naslovi in časti.

Kralj je uporabil svoje pooblastilo in 3. novembra 2025 izdal patent, s katerim je razglasil, da Andrew ne bo več imel pravice uporabljati naziva kraljeva visokost in ne princ.

Od zdaj naprej bo znan preprosto kot Andrew Mountbatten Windsor.