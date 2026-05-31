VALIŽANSKA PRINCESA

Princ William zaupal, kaj doživlja Kate: »Paziti moramo, da si odpočije.«

Valižanska princesa je vse bolj aktivna v javnosti.
FOTO: Reuters
M. Fl.
 31. 5. 2026 | 09:25
Kate Middleton je v zadnjih mesecih v javnosti vse bolj dejavna, po uspešnem obisku italijanskega mesta Reggio Emilia pa želi svoje delo še razširiti in spodbuditi globalno razpravo o pomenu zgodnjega razvoja otrok. Valižanska princesa se s temami, povezanimi z najmlajšimi, ukvarja že vrsto let in njen projekt vse bolj presega okvirje Združenega kraljestva.

Princ William je v intervjuju za oddajo Heart Breakfast razkril, da se njegova žena po zdravljenju raka počasi vrača k intenzivnejšemu urniku. Bolezen je javnosti razkrila marca 2024, januarja letos pa sporočila, da je v remisiji. »Bila je neverjetna. V zadnjih letih je prestala res veliko,« je William dejal voditeljema Amandi Holden in Jamieju Theakstonu ter dodal, da se je Kate posebej veselila poti v Italijo. »To potovanje ji je veliko pomenilo in vesel sem, da je vse potekalo odlično,« je povedal princ.

Globalni korak naprej

Priznal je, da so takšna potovanja zanjo še vedno precej naporna. »Človeka izčrpajo, zato moramo paziti na ravnotežje in poskrbeti, da si odpočije in da je v redu. A počuti se odlično,« je dejal. Iz kraljeve palače so sporočili, da gre za postopno vračanje k širšemu programu aktivnosti ter obenem za pomemben korak pri širjenju njenega dela na mednarodno raven. Kate se s področjem zgodnjega razvoja otrok ukvarja že več kot desetletje.

V okviru fundacije Center za zgodnje otroštvo (Royal Foundation Centre for Early Childhood) razvija projekte in raziskave o pomenu prvih let življenja. William se je pošalil, da žena skoraj vsak večer spalnico zasuje s strokovnimi gradivi in papirji. »Ko gre za zgodnji razvoj otrok, je prava profesionalka. Vsak večer se skušam prebiti skozi kupe papirjev, ki jih pripravlja za branje,« je v smehu povedal.

Sodelavci princese poudarjajo, da njen fokus ni več omejen zgolj na britanske izkušnje, temveč tudi na povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki. »Izzivi in priložnosti, povezani z zgodnjim otroštvom, so univerzalni. Cilj ni ustvariti osebnega projekta na svetovnem odru, ampak se učiti od drugih in prispevati k širši mednarodni razpravi,« so sporočili. Christian Guy, izvršni direktor centra, ki ga vodi princesa, je dejal, da je obisk Reggio Emilie začetek globalnega pogovora o tem, kako lahko prvih pet let življenja pomaga pri reševanju največjih družbenih izzivov.

Med obiskom je v Italiji čas preživljala z otroki na šolskih vrtovih in se pogovarjala s pedagogi, ki uporabljajo priznani pristop izobraževanja Reggio Emilia. »Zelo jo je zanimalo, kako to filozofijo prenašamo v svoje države in kakšne spremembe opažamo v izobraževalnem sistemu,« je povedala Norma Guinto iz mehiške organizacije RedSOLARE. Dodala je, da lahko Kate s svojim vplivom pomaga izobraževanju otrok po vsem svetu. »To danes potrebujemo bolj kot kadar koli prej,« je sklenila.

Več iz teme

Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
