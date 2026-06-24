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Princ William v družbi zvezdnice

Dogodka s posebnim namenom se je udeležil skupaj z znanima igralcema.
FOTO: Jack Taylor/Reuters

FOTO: Jack Taylor/Reuters

FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp

FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp

FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp

FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp

FOTO: Jack Taylor/Reuters
FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp
FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp
M. Fl.
 24. 6. 2026 | 13:25
1:51
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Emma Watson se je skupaj s princem Williamom in igralcem Benedictom Cumberbatchom v okviru londonskega Tedna podnebnih ukrepov udeležila poslovnega foruma organizacije kraljevega sklada Združeni za prostoživeče živali. Na dogodku je skupaj z drugima gostoma sodelovala v pogovoru o naravi in skupni odgovornosti za njeno zaščito. Poudarila je pomen pripovedovanja zgodb v poslovnem svetu ter transparentnosti pri komuniciranju okoljskih vprašanj.

FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp
FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp

»Pripovedovanje zgodb je resnično močno in zgodba, ki jo kot blagovna znamka pripoveduješ, ter način, kako o teh vprašanjih govoriš, sta zelo pomembna,« je dejala Watsonova. Dodala je, da je to še posebej pomembno za mlade. Emma Watson je že prej podpirala pobude princa Williama, zlasti projekt za nagrado earthshot, ki ga vodi valižanski princ. Leta 2021 je v Londonu na prvi podelitvi nagrad predstavila kategorijo rešimo naše podnebje (Fix Our Climate).

FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp
FOTO: Kirsty Wigglesworth/Afp

Spomin na Harryja Potterja

Med govorom je  delila anekdoto iz časa snemanja filmov o Harryju Potterju, ko je nekoč mislila, da fotografi fotografirajo njo, v resnici pa so bili usmerjeni v naravo. Opisala je, kako je sprva mislila, da so fotografi pred njenim domom zaradi nje, a se je izkazalo, da so bili tam zaradi opazovanja redke ptice, rdečega lunja. Igralka je znana po svojem aktivizmu tudi zunaj igralske kariere. Leta 2014 je bila imenovana za ambasadorko Združenih narodov za ženske (UN Women) in je pomagala pri kampanji HeForShe. Kasneje je sodelovala tudi pri pobudi Time’s Up, ki nudi pravno pomoč ženskam, ki so doživele spolno nadlegovanje na delovnem mestu, piše People.

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