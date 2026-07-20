Princesa Charlene kot Bondovo dekle

Monaška princesa Charlene je na prestižnem plesu Rdečega križa v Monaku s spektakularno zlato obleko ukradla vso pozornost. Z asimetričnim krojem si je brez dvoma prislužila naziv največje zvezde večera. Tradicionalni dobrodelni dogodek v Dvorani zvezd (Salle des Étoiles) v Monte Carlu je tudi letos združil družino Grimaldi, na čelu s princem Albertom II. in njegovo ženo. Njen prihod na enega vrhuncev evropske poletne družabne sezone je vedno težko pričakovan, tokrat pa je z glamurozno večerno toaleto, ki je združila hollywoodsko eleganco in premišljen kroj presegla vsa pričakovanja.

Zlata asimetrija

Dramatična obleka do tal je izstopala z asimetričnim izrezom ter mojstrsko oblikovanimi gubami, ki so poudarile postavo. Od pasu navzdol se je ravno krojeno krilo lahkotno spuščalo. Poseben učinek je princesa dosegla z dolgim ogrinjalom, ki je spominjalo na ikonične kreacije z rdečih preprog in prepoznavno estetiko Bondovih deklet. Gre za nov kos v njeni garderobi, obleko pa podpisuje modni oblikovalec Elie Saab.

Dolga tradicija

Na 77. dobrodelnem plesu Rdečega križa v Monaku je goste sprejel monaški knežji par, pridružila se jima je tudi Camille Gottlieb, hči princese Stephanie, vnukinja Grace Kelly in predstavnica mlajše generacije družine Grimaldi. Dogodek, ki ga od leta 1948 prireja monaški Rdeči križ, ostaja ena najprestižnejših dobrodelnih prireditev v Evropi, saj z zbranimi sredstvi podpira različne programe organizacije. Med najbolj opaženimi gosti so letos bili Mouna Ayoub, Estelle Lefébure, Michel Boujenah, Jean-Michel Othoniel in francoski politik Éric Ciotti.