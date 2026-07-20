  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLAMUROZNO

Princesa Charlene kot Bondovo dekle

Princesa Charlene je na prestižnem dogodku očarala v spektakularni obleki.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 20. 7. 2026 | 13:25
1:52
A+A-

Monaška princesa Charlene je na prestižnem plesu Rdečega križa v Monaku s spektakularno zlato obleko ukradla vso pozornost. Z asimetričnim krojem si je brez dvoma prislužila naziv največje zvezde večera. Tradicionalni dobrodelni dogodek v Dvorani zvezd (Salle des Étoiles) v Monte Carlu je tudi letos združil družino Grimaldi, na čelu s princem Albertom II. in njegovo ženo. Njen prihod na enega vrhuncev evropske poletne družabne sezone je vedno težko pričakovan, tokrat pa je z glamurozno večerno toaleto, ki je združila hollywoodsko eleganco in premišljen kroj presegla vsa pričakovanja.

Zlata asimetrija

Dramatična obleka do tal je izstopala z asimetričnim izrezom ter mojstrsko oblikovanimi gubami, ki so poudarile postavo. Od pasu navzdol se je ravno krojeno krilo lahkotno spuščalo. Poseben učinek je princesa dosegla z dolgim ogrinjalom, ki je spominjalo na ikonične kreacije z rdečih preprog in prepoznavno estetiko Bondovih deklet. Gre za nov kos v njeni garderobi, obleko pa podpisuje modni oblikovalec Elie Saab.

Dolga tradicija

Na 77. dobrodelnem plesu Rdečega križa v Monaku je goste sprejel monaški knežji par, pridružila se jima je tudi Camille Gottlieb, hči princese Stephanie, vnukinja Grace Kelly in predstavnica mlajše generacije družine Grimaldi. Dogodek, ki ga od leta 1948 prireja monaški Rdeči križ, ostaja ena najprestižnejših dobrodelnih prireditev v Evropi, saj z zbranimi sredstvi podpira  različne programe organizacije. Med najbolj opaženimi gosti so letos bili Mouna Ayoub, Estelle Lefébure, Michel Boujenah, Jean-Michel Othoniel in francoski politik Éric Ciotti.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
INTERVJU

Iskrena princesa Charlene o njeni največji bojazni

Odkrito je spregovorila o svoji najpomembnejši življenjski vlogi.
14. 6. 2026 | 15:00
Bulvar  |  Suzy
DOBRODELNI DOGODEK

Monaška knežja družina: zbrani na Plesu vrtnic (Suzy)

Dogodek od leta 1964 podpira sklad princese Grace, ki financira različne dobrodelne projekte.
2. 4. 2026 | 17:00
Bulvar  |  Tuji trači
NOVO POGLAVJE

Spregovorila je zunajzakonska hči princa Alberta: »Usodo sem vzela v svoje roke.«

Jazmin Grimaldi želi svetu predstaviti sebe.
22. 3. 2026 | 15:25

Več iz teme

Monakoprincesa CharleneRdeči križGrace Kelly
ZADNJE NOVICE
14:25
Bulvar  |  Suzy
POLETJE

Zjutraj šejk in tek: Frenk Nova obožuje mir (Suzy)

Pred vročino se najbolje skrije doma, kjer tudi dela, pravi.
20. 7. 2026 | 14:25
14:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
GIBANJE POLETI

Ne gibamo se optimalno, ob visokih temperaturah moramo biti skrajno previdni

V poletnih mesecih na naše vsakdanje gibalne navade vpliva tudi vreme.
Ema Bubanj20. 7. 2026 | 14:12
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Mislite, da ste zboleli zaradi klime? Zdravnica razkriva, kaj se v resnici dogaja

Vas po uporabi klime peče grlo ali draži kašelj? Zdravnica pojasnjuje, zakaj se to zgodi in katere napake pri hlajenju najpogosteje delamo.
20. 7. 2026 | 14:00
14:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
ČEZMEJNA KRIMINALITETA

Iz Avstrije izginila dva BMW-ja, le nekaj ur pozneje so ju našli v Sloveniji (FOTO)

Nočna kontrola v Mariboru je razkrila drzen čezmejni podvig.
20. 7. 2026 | 14:00
13:55
Šport  |  Odmevi
NA IGRIŠČU IZBRUHNIL KAOS

Zakaj je argentinski vezist napadel Španca? Znano je, kaj se je dogajalo na igrišču (VIDEO)

Po zmagi Španije je izbruhnil kaos: Paredes zgrabil Španca za vrat.
20. 7. 2026 | 13:55
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
GLAMUROZNO

Princesa Charlene kot Bondovo dekle

Princesa Charlene je na prestižnem dogodku očarala v spektakularni obleki.
20. 7. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki