Princesa Charlene v družbi skrivnostnega moškega: da bi skrbel zanjo, se je preselil v Monako

Monaška princesa Charlene je, kjer koli se pojavi, v središču pozornosti. Na gala večeru Monaški rožnati trak (Pink Ribbon Monaco Gala), ki je minuli konec tedna potekal v hotelu Paris v Monte Carlu, pa je bil v ospredju medijev predvsem njen mlajši brat, podjetnik Gareth Wittstock.

Brat in sestra sta se med slovesnostjo udeležila osvetlitve trga pred glavno igralnico v mestu z rožnato svetlobo, s čimer so zaznamovali začetek akcije Rožnati oktober, namenjene ozaveščanju o raku dojk. Princesa je od leta 2024 častna predsednica združenja Rožnati trak, ki ozavešča o ženskih rakavih obolenjih ter zbira sredstva za raziskave in preventivo. Charlene je zelo povezana z bratom Garethom, ki se je po sestrini poroki s princem Albertom leta 2011 iz Južne Afrike preselil v Monako.

Kot piše Tatler, se je preselil, da bi bil prepričan, da je njegova sestra dobro oskrbljena. Gareth je po poklicu informatik, danes pa se ukvarja s podjetništvom in je tudi generalni sekretar Fundacije princese Charlene. Z ženo Roisin Galvin ima dve hčerki, Kaiu Rose in Bodhi. Deklici sta se na javnih dogodkih že fotografirali s svojima kraljevskima sorodnikoma, bratrancem in sestrično dvojčkoma, princem Jacquesom ter princeso Gabriello. Charlene ima še enega brata, Seana, ki z ženo Chantall živi v Južni Afriki in se ne izpostavlja v javnosti, piše Hello.