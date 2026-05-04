Princesa Diana je bila obsedena z jasnovidci: eno njihovo opozorilo je bilo srhljivo

Princesa Diana naj bi v najtežjih letih svojega življenja pomoč iskala pri astrologih, zdravilcih, numerologih, bralcih tarota, jasnovidcih in duhovnih svetovalcih. Kot trdi Christopher Andersen, avtor knjige Kralj, so ji mnogi povedali tisto, kar je že sama slutila: da jo mož vara s svojo staro ljubeznijo.

»Večina njih ji je rekla tisto, kar je že vedela – da jo mož vara s svojo staro ljubeznijo,« je Andersen dejal za Fox News. Njegove besede so znova odprle boleče poglavje iz življenja pokojne princese. Knjiga energijske zdravilke Simone Simons Diana: Zadnja beseda se osredotoča prav na Dianin odnos s kraljevo družino in na njeno iskanje utehe zunaj zidov palače. Po navedbah virov je imela pokojna princesa urnik poln srečanj z ljudmi, ki so se ukvarjali s prerokovanjem in branjem prihodnosti. Zanimale so jo tudi alternativne terapije, med drugim refleksologija, aromaterapija, akupunktura in hipnoterapija.

»Konec 80. in v začetku 90. let je preživljala čas z zelo različnimi ljudmi. Prihajali so v njeno življenje in odhajali iz njega, toda to lahko razumemo kot klic na pomoč,« je povedal nekdanji uslužbenec palače. Diana je namreč imela razlog za nemir. Charles je Camillo Parker Bowles spoznal leta 1970. Čeprav se je pozneje poročil z Diano, naj bi bila Camilla ves čas senca v njunem zakonu.

Diana je leta 1995 v znamenitem intervjuju za BBC spregovorila brez ovinkarjenja. »V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo malo gneče,« je dejala princesa, ki je leto pozneje vložila zahtevo za ločitev. Simonsova je pozneje zapisala: »Diana je bila ena najbolj negotovih oseb, kar sem jih kdaj spoznala. Notranja bolečina jo je gnala, da je olajšanje in uteho iskala na zelo nenavadne načine.« Princesa Diana je umrla leta 1997 zaradi poškodb po prometni nesreči v Parizu. Stara je bila 36 let.