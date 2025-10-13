  • Delo d.o.o.
ISKRENO SPREGOVORILA

Princesa Kate brez dlake na jeziku: to je krivo za razpad družinskih vezi

Valižanska princesa in harvardski profesor z esejem kritično nad digitalne pripomočke. George, Charlotte in Louis nimajo pametnega telefona, sta zaupala Kate in William.
Opozorila je na epidemijo nepovezanosti.
Opozorila je na epidemijo nepovezanosti.
E. B.
 13. 10. 2025 | 08:10
2:12
A+A-

Digitalne naprave naj bi nas povezovale, a pogosto učinkujejo ravno nasprotno, je valižanska princesa kritično zapisala v eseju, pod katerega se je podpisala skupaj s profesorjem Robertom Waldingerjem s harvardske medicinske fakultete. Žena britanskega prestolonaslednika meni, da imajo pametni telefoni in drugi tehnološki pripomočki osrednjo vlogo v t. i. epidemiji nepovezanosti, zanjo pa smo krivi predvsem starši.

Veliki izziv

Kot ocenjujeta Kate in profesor, seveda na podlagi študij z ugledne univerze, vzgajamo generacijo, ki je osamljena in skorajda nesposobna ustvarjati ljubeče odnose, ki pa so temelj zdravega življenja in splošnega zadovoljstva. »Ljudem, ki so vam pomembni, poglejte v oči. Bodite popolnoma prisotni. Tam se začne ljubezen,« poziva 43-letna princesa, ki pa se zaveda, da so starši majhnih otrok trenutno pred velikim izzivom, saj je nevarnih tehnoloških preizkušenj v sodobnem svetu mnogo preveč. A kot je zaupala, digitalni pripomočki niso dovoljeni niti njenim otrokom; z možem Williamom sta namreč sklenila, da so sedemletni Louis, desetletna Charlotte in tudi dvanajstletni George preprosto premladi za pametni telefon.

Po hudi bolezni Kate dela s polno paro.

Valižansko princeso skrbi za zdravje prihodnjih generacij. FOTOGRAFIJI: Kirsty Wigglesworth/Reuters
Valižansko princeso skrbi za zdravje prihodnjih generacij. FOTOGRAFIJI: Kirsty Wigglesworth/Reuters

Princesa in profesor poudarjata, da otroci potrebujejo predvsem pozorno in ljubeče okolje, da lahko razvijejo družbene in čustvene spretnosti ter odrastejo v osebe, ki zmorejo vstopati v partnerske zveze ter ustvariti družino. Tehnološke naprave so prepogosto grobi motilci, ki odtegujejo pozornost od tistega, kar je pomembno: od ljudi, ki so v naši bližini. »Fizično smo prisotni, a naši možgani so drugje,« je kritična Kate, ki se po dolgotrajni odsotnosti zaradi borbe z rakom s polno paro znova posveča svojemu poslanstvu, v katerem imata posebno vlogo prav vzgoja in izobrazba najmlajših.

Več iz teme

Kate MiddletonotrocitehnologijaZdruženo kraljestvokraljeva družinavzgojaVelika Britanijaprinc WilliamWilliam in Kate
09:58
Lifestyle  |  Polet
ISTRSKI MARATON

Več kot tisoč kolesarjev zavzelo Istro: sončen vikend in navdušujoči vzpon na Boršt

Koper gostil največji rekreativni kolesarski dogodek v slovenski Istri.
Miroslav Cvjetičanin13. 10. 2025 | 09:58
09:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Vsi so nori nanjo: božična svetilka, ki je obnorela Hrvate, zdaj tudi v Sloveniji

Stane manj kot 13 evrov, na Hrvaškem so jo razprodali v nekaj dneh – zdaj je prispela tudi v Ljubljano.
13. 10. 2025 | 09:39
09:30
Novice  |  Slovenija
ČUSTVEN ZAPIS

Znani Slovenec že tri leta vdovec: Nisi bil le moj mož, bil si moj najboljši prijatelj (FOTO)

Tudi sam se je še pred meseci boril z rakom, star niti 40 let ...
13. 10. 2025 | 09:30
09:10
Bulvar  |  Zanimivosti
STRAŠLJIVA KUPČIJA

Na prodaj legendarno gostišče iz 18. stoletja, kjer se po hodnikih sprehajajo duhovi

V eni od sob je nekoč prespal Mark Twain. Po zgradbi naj bi se sprehajala celo mrtva mačka.
13. 10. 2025 | 09:10
09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
09:00
Bulvar  |  Suzy
MODNE ZVEZDNICE

Pariški teden mode: črno-beli raj (Suzy)

Tako bi lahko poimenovali francosko prestolnico, kamor se je vsa svetovna smetana zgrnila, da si ogleda trende, ki bodo naslednje leto narekovali modo.
13. 10. 2025 | 09:00

