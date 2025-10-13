Princesa Kate brez dlake na jeziku: to je krivo za razpad družinskih vezi

Digitalne naprave naj bi nas povezovale, a pogosto učinkujejo ravno nasprotno, je valižanska princesa kritično zapisala v eseju, pod katerega se je podpisala skupaj s profesorjem Robertom Waldingerjem s harvardske medicinske fakultete. Žena britanskega prestolonaslednika meni, da imajo pametni telefoni in drugi tehnološki pripomočki osrednjo vlogo v t. i. epidemiji nepovezanosti, zanjo pa smo krivi predvsem starši.

Veliki izziv

Kot ocenjujeta Kate in profesor, seveda na podlagi študij z ugledne univerze, vzgajamo generacijo, ki je osamljena in skorajda nesposobna ustvarjati ljubeče odnose, ki pa so temelj zdravega življenja in splošnega zadovoljstva. »Ljudem, ki so vam pomembni, poglejte v oči. Bodite popolnoma prisotni. Tam se začne ljubezen,« poziva 43-letna princesa, ki pa se zaveda, da so starši majhnih otrok trenutno pred velikim izzivom, saj je nevarnih tehnoloških preizkušenj v sodobnem svetu mnogo preveč. A kot je zaupala, digitalni pripomočki niso dovoljeni niti njenim otrokom; z možem Williamom sta namreč sklenila, da so sedemletni Louis, desetletna Charlotte in tudi dvanajstletni George preprosto premladi za pametni telefon.

Po hudi bolezni Kate dela s polno paro.

Valižansko princeso skrbi za zdravje prihodnjih generacij. FOTOGRAFIJI: Kirsty Wigglesworth/Reuters

Princesa in profesor poudarjata, da otroci potrebujejo predvsem pozorno in ljubeče okolje, da lahko razvijejo družbene in čustvene spretnosti ter odrastejo v osebe, ki zmorejo vstopati v partnerske zveze ter ustvariti družino. Tehnološke naprave so prepogosto grobi motilci, ki odtegujejo pozornost od tistega, kar je pomembno: od ljudi, ki so v naši bližini. »Fizično smo prisotni, a naši možgani so drugje,« je kritična Kate, ki se po dolgotrajni odsotnosti zaradi borbe z rakom s polno paro znova posveča svojemu poslanstvu, v katerem imata posebno vlogo prav vzgoja in izobrazba najmlajših.