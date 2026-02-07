Princesa Kate potrdila govorice: dobili so novega družinskega člana

Valižanska princesa Kate je med uradnim kraljevim obiskom v Zahodnem Walesu rojake razveselila z novico, da sta s princem Williamom v družino sprejela novega člana, o čemer se je na Otoku sicer šušljalo že nekaj časa. Princesa, ki je januarja dopolnila 44. let, je govorice potrdila klepetom z osebjem tekstilnega obrata, ko je njeno pozornost pritegnil koker španjel po imenu Barney.

Sklonila se je, da bi ga pobožala, in ga navdušeno pohvalila: »Čudovit si!«, nato pa se je obrnila k njegovi lastnici in dodala: »Imava isto pasmo psa.« Na vprašanje: »Koliko je star vaš?« je princesa odgovorila: »Torej imava majhnega mladička, star je le osem mesecev, Orla pa pet let.« Vsebino pogovora pozneje potrdil izvršni direktor podjetja, ki ga je Kate obiskala, Johann Von Loeper, ki je za revijo People povedal, da se je princesa »precej dolgo pogovarjala z mojo zaročenko o najinem psu, o tem, da ima tudi ona koker španjele in da je njen star prav toliko kot najin«. »To je bil lep trenutek, ki je prebil led,« je dodal Von Loeper.

Ugibanja, da se je družina Wales povečala, so se prvič pojavila maja lani, ko naj bi Orla, črni koker španjel, ki ga je paru leta 2020 podaril Katin mlajši brat James Middleton, skotila štiri mladičke. Veselo novico sta potrdila princ in princesa s fotografijo ob Williamovem 43. rojstnem dnevu, na kateri William sedi na travi in v naročju poskuša zadržati tri mladičke. Ob fotografiji sta bodoči britanski kralj in njegova žena zapisala: »Z ljubeznijo C, G, C, L, Orla in mladički!«

Orla, ime v keltščini pomeni »zlata princesa«, je sicer prava zvezda kraljeve družine, saj se redno pojavlja na fotografijah in videoposnetkih Willimove družine. Orla je sicer nečakinja Williamovega in Katinega drugega psa Lupa, ki je na drugo stran mavrice odšel med pandemijo covida-19. Imena novega mladička in identitete njegovega očeta pa družina Wales še ni razkrila.