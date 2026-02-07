  • Delo d.o.o.
VESELJE

Princesa Kate potrdila govorice: dobili so novega družinskega člana

Bodoča britanska kraljica je še razkrila, da šteje komaj osem mesecev.
Princesa obožuje živali. FOTO: Ian Volger/Afp
Princesa obožuje živali. FOTO: Ian Volger/Afp
B. K. P.
 7. 2. 2026 | 11:18
2:17
A+A-

Valižanska princesa Kate je med uradnim kraljevim obiskom v Zahodnem Walesu rojake razveselila z novico, da sta s princem Williamom v družino sprejela novega člana, o čemer se je na Otoku sicer šušljalo že nekaj časa. Princesa, ki je januarja dopolnila 44. let, je govorice potrdila klepetom z osebjem tekstilnega obrata, ko je njeno pozornost pritegnil koker španjel po imenu Barney.

Sklonila se je, da bi ga pobožala, in ga navdušeno pohvalila: »Čudovit si!«, nato pa se je obrnila k njegovi lastnici in dodala: »Imava isto pasmo psa.« Na vprašanje: »Koliko je star vaš?« je princesa odgovorila: »Torej imava majhnega mladička, star je le osem mesecev, Orla pa pet let.« Vsebino pogovora pozneje potrdil izvršni direktor podjetja, ki ga je Kate obiskala, Johann Von Loeper, ki je za revijo People povedal, da se je princesa »precej dolgo pogovarjala z mojo zaročenko o najinem psu, o tem, da ima tudi ona koker španjele in da je njen star prav toliko kot najin«. »To je bil lep trenutek, ki je prebil led,« je dodal Von Loeper.

Ugibanja, da se je družina Wales povečala, so se prvič pojavila maja lani, ko naj bi Orla, črni koker španjel, ki ga je paru leta 2020 podaril Katin mlajši brat James Middleton, skotila štiri mladičke. Veselo novico sta potrdila princ in princesa s fotografijo ob Williamovem 43. rojstnem dnevu, na kateri William sedi na travi in v naročju poskuša zadržati tri mladičke. Ob fotografiji sta bodoči britanski kralj in njegova žena zapisala: »Z ljubeznijo C, G, C, L, Orla in mladički!«

Orla, ime v keltščini pomeni »zlata princesa«, je sicer prava zvezda kraljeve družine, saj se redno pojavlja na fotografijah in videoposnetkih Willimove družine. Orla je sicer nečakinja Williamovega in Katinega drugega psa Lupa, ki je na drugo stran mavrice odšel med pandemijo covida-19. Imena novega mladička in identitete njegovega očeta pa družina Wales še ni razkrila.

kraljeva družinaKate Middletonprinc Williampsi
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
