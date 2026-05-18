Princesa Kate v Italiji našla naravo, ustvarjalnost in toplino ljudi

Valižanska princesa Catherine, ki se po priljubljenosti vse bolj približuje pokojni Diani, se je polna vtisov po vrnitvi v domovino zahvalila gostiteljem v Italiji, kjer so ženi britanskega prestolonaslednika pripravili prisrčno dobrodošlico in jo navdušili z novimi izobraževalnimi vsebinami.

Princesa je dva dni preživela v mestu Reggio Emilia, kjer se je seznanila z inovativnim izobraževalnim sistemom: ta namreč v središče vzgoje v zgodnjem otroštvu postavlja naravo, spomnimo, takšne smernice se povsem ujemajo s Centrom za zgodnje otroštvo, ki ga je sama ustanovila leta 2021. Med delovnim obiskom, med katerim je imela dovolj časa, da si je ogledala čudovito Emilijo - Romanjo, organizatorji z županom Marcom Massarijem na čelu pa so poskrbeli za nepozabna doživetja, kot je kulinarična delavnica, se je sestala s številnimi vzgojitelji, učitelji, starši, otroki in predstavniki podjetij.

»Grazie di cuore, iz srca hvala.«

V Italiji je ob njenem obisku vladalo nepopisno navdušenje. FOTO: Phil Noble/Reuters

Ganljivo in nepozabno

Kot je 44-letnica zaupala predstavnikom sedme sile, si je že zelo dolgo želela obiskati Reggio Emilio, gostitelji pa so presegli njena pričakovanja. »V zadnjih dveh dneh sem v Reggio Emilii iz prve roke videla moč narave in ustvarjalnosti, ki človeško povezanost postavljata v središče otrokovega sveta,« je navdušeno zapisala ob koncu dvodnevnega obiska. »Doživela sem ganljive in nepozabne trenutke. Hvala prebivalcem Reggio Emilie, da so me sprejeli s tako toplino in velikodušnostjo. V zgodnjem otroštvu si moramo vsi prizadevati za varovanje in negovanje vezi, ki tvorijo temelje vseživljenjskega dobrega počutja. Grazie di cuore, iz srca hvala.«

2024. JE SVET PRETRESLA z novico, da ima raka.

Princesa se je tako prvič po decembru 2022, ko je z možem Williamom obiskala Boston v ZDA, odpravila na uradni obisk na tujem, predvsem pa je to prva pot, potem ko je olajšana izvedela, da je njen rak v remisiji. Spomnimo, dvor in svet je marca 2024 pretresla z novico, da ima raka in da se zdravi s kemoterapijo. Podrobnosti o bolezni ni nikoli razkrila, januarja lani pa je sporočila, da uspešno okreva in da se bo kmalu vrnila h kraljevim dolžnostim.