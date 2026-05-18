  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRALJEVI OBISK

Princesa Kate v Italiji našla naravo, ustvarjalnost in toplino ljudi

Catherine prvič po prebolelem raku na uradni poti v tujini. Reggio Emilia jo je navdušil z inovativnim šolskim programom.
Valižanska princesa poudarja, da mora biti narava v središču otrokovega razvoja. FOTO: Jordan Pettitt/Reuters

Valižanska princesa poudarja, da mora biti narava v središču otrokovega razvoja. FOTO: Jordan Pettitt/Reuters

V Italiji je ob njenem obisku vladalo nepopisno navdušenje. FOTO: Phil Noble/Reuters

V Italiji je ob njenem obisku vladalo nepopisno navdušenje. FOTO: Phil Noble/Reuters

Občudovala je italijansko kulinariko. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Občudovala je italijansko kulinariko. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Valižanska princesa poudarja, da mora biti narava v središču otrokovega razvoja. FOTO: Jordan Pettitt/Reuters
V Italiji je ob njenem obisku vladalo nepopisno navdušenje. FOTO: Phil Noble/Reuters
Občudovala je italijansko kulinariko. FOTO: Marco Bertorello/AFP
E. B.
 18. 5. 2026 | 11:10
2:34
A+A-

Valižanska princesa Catherine, ki se po priljubljenosti vse bolj približuje pokojni Diani, se je polna vtisov po vrnitvi v domovino zahvalila gostiteljem v Italiji, kjer so ženi britanskega prestolonaslednika pripravili prisrčno dobrodošlico in jo navdušili z novimi izobraževalnimi vsebinami.

Princesa je dva dni preživela v mestu Reggio Emilia, kjer se je seznanila z inovativnim izobraževalnim sistemom: ta namreč v središče vzgoje v zgodnjem otroštvu postavlja naravo, spomnimo, takšne smernice se povsem ujemajo s Centrom za zgodnje otroštvo, ki ga je sama ustanovila leta 2021. Med delovnim obiskom, med katerim je imela dovolj časa, da si je ogledala čudovito Emilijo - Romanjo, organizatorji z županom Marcom Massarijem na čelu pa so poskrbeli za nepozabna doživetja, kot je kulinarična delavnica, se je sestala s številnimi vzgojitelji, učitelji, starši, otroki in predstavniki podjetij.

»Grazie di cuore, iz srca hvala.«

V Italiji je ob njenem obisku vladalo nepopisno navdušenje. FOTO: Phil Noble/Reuters
V Italiji je ob njenem obisku vladalo nepopisno navdušenje. FOTO: Phil Noble/Reuters

Ganljivo in nepozabno

Kot je 44-letnica zaupala predstavnikom sedme sile, si je že zelo dolgo želela obiskati Reggio Emilio, gostitelji pa so presegli njena pričakovanja. »V zadnjih dveh dneh sem v Reggio Emilii iz prve roke videla moč narave in ustvarjalnosti, ki človeško povezanost postavljata v središče otrokovega sveta,« je navdušeno zapisala ob koncu dvodnevnega obiska. »Doživela sem ganljive in nepozabne trenutke. Hvala prebivalcem Reggio Emilie, da so me sprejeli s tako toplino in velikodušnostjo. V zgodnjem otroštvu si moramo vsi prizadevati za varovanje in negovanje vezi, ki tvorijo temelje vseživljenjskega dobrega počutja. Grazie di cuore, iz srca hvala.«

2024. JE SVET PRETRESLA

z novico, da ima raka.

Princesa se je tako prvič po decembru 2022, ko je z možem Williamom obiskala Boston v ZDA, odpravila na uradni obisk na tujem, predvsem pa je to prva pot, potem ko je olajšana izvedela, da je njen rak v remisiji. Spomnimo, dvor in svet je marca 2024 pretresla z novico, da ima raka in da se zdravi s kemoterapijo. Podrobnosti o bolezni ni nikoli razkrila, januarja lani pa je sporočila, da uspešno okreva in da se bo kmalu vrnila h kraljevim dolžnostim.

Več iz teme

Velika BritanijaZdruženo kraljestvoItalijazdravjerakKate Middletonprincesavaližanska princesa
ZADNJE NOVICE
12:15
Novice  |  Slovenija
NOVA KOALICIJA

SDS in NSi predlagata zapirata pipico sindikatom? Želijo ukinitev odtegovanja sindikalne članarine od plače po hitrem postopku

V SDS in NSi so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku.
18. 5. 2026 | 12:15
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
DO NJE ŽE PREJ NASILEN

18-letnik po zabavi posilil nekdanjo sošolko: to je odločilo sodišče

On je trdil, da je šlo za prostovoljen odnos, ona pa, da jo je držal za zapestji in tiščal ob posteljo, medtem ko je jokala in prosila, naj neha.
18. 5. 2026 | 12:05
11:25
Bulvar  |  Glasba in film
CENZURA EVROVIZIJE

Hrvaški mediji o evrovizijskem bojkotu zaradi Izraela: »Slovenci so šli najdlje«

Pet držav je bojkotiralo Evrovizijo, zanimivo je, kaj so predvajale na televiziji.
18. 5. 2026 | 11:25
11:20
Lifestyle  |  Stil
KOLUMNA

Dr. Vesna V. Godina: Ob tej novici o umetni inteligenci mi je zaigralo srce

Končno so tudi drugi slovenski strokovnjaki začeli izpostavljati dejstvo, ki ga že nekaj let izpostavljam sama.
Vesna V. Godina18. 5. 2026 | 11:20
11:10
Bulvar  |  Tuji trači
KRALJEVI OBISK

Princesa Kate v Italiji našla naravo, ustvarjalnost in toplino ljudi

Catherine prvič po prebolelem raku na uradni poti v tujini. Reggio Emilia jo je navdušil z inovativnim šolskim programom.
18. 5. 2026 | 11:10
10:45
Novice  |  Slovenija
SUŠA

Drava lahko napoji do 20.000 hektarjev, a kmetje morajo najprej sami vložiti tisoče evrov

Spomladanska suša močno prizadela slovensko kmetijstvo. Razmere so bile do zadnjih padavin resnično skrb vzbujajoče.
Drago Perko18. 5. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki