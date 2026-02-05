Po trditvah njej bližnjih oseb je 35-letna članica britanske kraljevske družine globoko frustrirana, saj jo, kot pravijo, povezujejo z aferami, ki zadevajo njene starše, bivšega princa Andrewa in Sarah Ferguson. Prijatelj princese trdi, da ima Eugenia občutek, da plačuje ceno za dejanja drugih, predvsem za dejanja očeta. Situacija je po mnenju istih virov, čeprav se zaradi svoje družine in javne vloge trudi ohraniti videz stabilnosti, zanjo čustveno izjemno naporna. Njena sestra, princesa Beatrice, naj bi se s pritiskom spopadala nekoliko mirneje, vendar imata obe, pravijo dobro obveščeni viri, občutek, da sta ujeti v dolgotrajen in neprijeten medijski vrtinec, piše Page six.

FOTO: Profimedia

Eugenia se je po poročanju nekoliko umaknila od pogostih srečanj z očetom, ki je v zadnjih letih v središču pozornosti zaradi povezav z Epsteinom. Kljub temu viri poudarjajo, da njun odnos ni popolnoma prekinjen. Andrew je zaradi vedno novih dokazov o povezavi s spolnim prestopnikom ostal brez kraljevskih nazivov in se moral izseliti iz Royal Lodgea, svoje dolgoletne rezidence na posesti Windsor. Trenutno biva v skromnejši hiši in se pripravlja na nadaljnje selitve v odmaknjeni Sandringham.

FOTO: Daniel Leal /Afp

Novi val pozornosti so sprožili dokumenti, ki so jih nazadnje objavile ameriške oblasti, v katerih se je pojavilo domnevno elektronsko dopisovanje med Sarah Ferguson in Epsteinom iz obdobja po njegovi obsodbi. V enem od teh naj bi Fergusonova izrekla neprimeren komentar o Eugenie, ko je bila ta še najstnica, kar je še dodatno povečalo nelagodje zaradi celotne situacije. Specifične podrobnosti tega komentarja niso bile javno objavljene, je pa bilo poudarjeno, da je izjava povzročila dodatno zmedo in sramoto v celotni zgodbi z Epsteinom.