  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREOBRAT

Princesa postala težko breme za monarhijo: državljani si je ne želijo za kraljico

Več let je gradila podobo odprte in napredne članice dvora, sedaj pa hitro izgublja podporo ljudstva.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 17. 2. 2026 | 14:45
 17. 2. 2026 | 15:59
5:12
A+A-

Ko bo 21. februarja dopolnil 89 let, bo norveški kralj Harald V., najstarejši trenutno vladajoči evropski monarh, rojstni dan praznoval v vzdušju, kot ga norveški dvor ne pomni. Ker je monarh zadnja leta zaradi zdravstvenih razlogov vse redkeje vključen v protokolarne dogodke, se pojavljajo namigovanja, da bi lahko kmalu prišlo do prenosa odgovornosti na njegovega sina, prestolonaslednika 52-letnega princa Haakona. Vendar se danes na Norveškem zastavlja vprašanje, ki je glasnejše od vseh drugih: ali prinčeva žena princesa Mette-Marit sploh lahko postane nova kraljica?

Norveška monarhija trenutno preživlja dve veliki krizi, ki segata do samega jedra: družinske in moralne. Prva ima globalno razsežnost. Objavljeni dokumenti ameriškega pravosodnega ministrstva v primeru pokojnega seksualnega prestopnika Jeffreyja Epsteina so razkrili dolgoletne stike med njim in sedanjo princeso Mette-Marit. V javnost so prišla sporočila, načrti srečanj, pa tudi podatek, da je leta 2013 nekaj dni preživela na njegovem posestvu v Palm Beachu. V enem elektronskem sporočilu ga je poimenovala odštekani prijatelj. »Nekateri deli sporočil med Epsteinom in mano ne predstavljajo osebe, kakršna želim biti. Prav tako se opravičujem za situacijo, v katero sem postavila kraljevo družino, še posebej kralja in kraljico,« je med drugim v opravičilo svojih dejanj dejala Mette-Marit.

Kriza zaupanja

Čeprav se je prestolonaslednica javno opravičila, priznala slabo presojo in prevzela odgovornost, je škoda že bila storjena. Premier Jonas Gahr Støre je odkrito sporočil, da pričakuje dodatna pojasnila, politični komentatorji pa opozarjajo, da ne gre le za osebno napako, temveč za krizo zaupanja. Tu je tudi drugi škandal, ki že mesece in leta pretresa norveški dvor. Njen sin, 29-letni Marius Borg Høiby iz zveze pred poroko s Haakonom, se sooča z resnimi obtožbami. V Oslu mu sodijo po desetih točkah obtožnice, ki vključujejo navedbe o spolnem nasilju, nasilniškem vedenju in kaznivih dejanjih, povezanih z drogami. Nekatere lažje obtožbe je priznal, najtežje zavrača. Med prvim pričanjem pred sodiščem je celo zajokal, medtem ko je zanikal štiri točke obtožnice za posilstvo.

Formalno sicer ni član kraljeve hiše, a je dejstvo, da je odraščal ob princu in princesi ter bil več let del družinskega javnega življenja, nemogoče prezreti. Prestolonaslednik Haakon je poskušal uravnotežiti očetovsko lojalnost in institucionalno odgovornost. »Je državljan Norveške z enakimi pravicami in dolžnostmi kot vsi drugi,« je sporočil, ob tem pa dodal, da družina stoji za njim, a pravosodje mora opraviti svoje delo. V čustvenem sporočilu je priznal, da se dogaja veliko in da mora skrbeti tudi za soprogo, ki je pod močnim javnim pritiskom.

Molk dvora

Ko se je leta 2001 Mette-Marit poročila s Haakonom, del norveške javnosti ni skrival dvoma. Prihajala je iz drugačnega družbenega sloja, bila je mama samohranilka, oče njenega sina je imel kriminalno preteklost, povezano z drogami. Za tradicionalno monarhijo je bil to precedens. Vendar je iskrenost, s katero je takrat govorila o svoji preteklosti, mnoge pomirila. Sčasoma je postala simbol modernizacije dvora: odprta, vključena v dobrodelne projekte, povezana z mladimi in kulturno sceno. Še posebej je javnost ganila, ko je razkrila, da trpi za pljučno fibrozo in bo morda potrebovala presaditev pljuč. Takrat so ji Norvežani množično pošiljali sporočila podpore. Danes pa je razpoloženje bistveno drugačno.

Ankete kažejo občutno padanje podpore monarhiji, še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da bi manj kot tretjina Norvežanov podprla Mette-Marit kot prihodnjo kraljico. Po najnovejših raziskavah, po škandalu z Epsteinovimi spisi, le 27 odstotkov vprašanih meni, da bi lahko nosila kraljevsko krono. Oglasile so se nekatere dobrodelne organizacije, ki zaradi njenih preteklih stikov z Jeffreyjem Epsteinom sprejemajo ukrepe za prekinitev ali revizijo njenega pokroviteljstva. Kralj Harald in kraljica Sonja še vedno uživata globoko spoštovanje, vendar se prestop generacij dogaja v najbolj občutljivem trenutku.

Če bo Haakon kmalu prevzel krono, Norveška ne bo dobila le novega kralja, temveč bo odločala tudi o tem, ali njegova soproga, kljub vsem škandalom, lahko uteleša od kraljice pričakovano moralno avtoriteto. V državi, ki se ponaša s transparentnostjo in družbeno odgovornostjo, simbolična teža monarhije temelji na zaupanju državljanov. In prav to zaupanje je porušeno. Zaenkrat se, razen same princese Mette-Marit, ki se je opravičila zaradi druženja z Epsteinom, z norveškega dvora ni ni oglasil nihče. Prihodnost monarhije je tako zaradi škandalov precej negotova, piše gloria.hr.

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
OBŽALUJE

Škandal na norveškem dvoru: princesa si je dopisovala z Epsteinom (Suzy)

V uradni izjavi se je zaradi slabe presoje opravičila.
11. 2. 2026 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRETEKLOST

Spoznala sta se pred poroko in se večkrat srečala: v Epsteinovih spisih še ena princesa

Njegova poznanstva so dosegla več evropskih dvorov.
3. 2. 2026 | 09:00

Več iz teme

Mette Maritnorveška princesamonarhijaJeffrey Epstein
ZADNJE NOVICE
16:15
Novice  |  Svet
OGROŽENA VRSTA

Ganljivi prizori: petsto želvic ob selitvi pospremil aplavz

Izvalile so se v zavetišču, kjer se trudijo ohraniti vrsto. Ogrožajo jih zlasti plastika in podnebne spremembe.
17. 2. 2026 | 16:15
16:12
Novice  |  Slovenija
DIVJA ODLAGALIŠČA

So odpadki z območja zapora Dobrunje nevarni? Inšpektorat predal dokumente policiji

Uradne ocene pomirjajo, analize pa burijo duhove – komu verjeti?
17. 2. 2026 | 16:12
16:00
Lifestyle  |  Polet
PREVERILI SMO

So riževe ploščice praktičen prigrizek ali skrita nevarnost?

Riževe ploščice so priročne, a same po sebi vsebujejo malo beljakovin in vlaknin, zato dolgo ne zagotavljajo občutka sitosti. Kako zdrave pa so?
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 16:00
15:55
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PUST LAČNIH UST

Koliko kalorij vsebuje en krof? Številka vas bo vrgla iz tira

Pust je čas krofov, sladke poslastice, ki si jo bo ta teden privoščila večina Slovencev - tudi tisti, ki so drugače bolj na dieti. A glede na to, da je v pustnem tednu skorajda nemogoče zaužiti samo enega, mnoge zanima, koliko kalorij, sladkorja in maščob pravzaprav krof sploh vsebuje.
17. 2. 2026 | 15:55
15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
15:32
Novice  |  Slovenija
RAZVOJ ALI TVEGANJE STOLETJA?

Nova nuklearka lahko popolnoma spremeni Posavje, vlada prižgala zeleno luč za JEK 2

Referendum na obzorju: bo ljudstvo odločilo o največjem projektu generacije?
17. 2. 2026 | 15:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki