Princesa v središču škandala: obljube so se spremenile v sodni spor

Potem ko je upokojeni britanski zdravnik v naložbi, povezani z njeno poslovno partnerico, izgubil 60.000 funtov oziroma 58.000 evrov, se je princesa Katarina Karađorđević znašla v središču odmevnega škandala. Primer se je razrasel v resen sodni spor, ki odpira številna vprašanja o zaupanju in odgovornosti. Po poročanju časnika Daily Mail se je zgodba začela leta 2024, ko je dr. Robin Russell-Jones na dogodku ugledne neprofitne organizacije Royal Society of Arts v Londonu spoznal princeso Katarino Karađorđević in njeno poslovno partnerico Sharon Reo. Zaradi njenega plemiškega rodu in ugleda je verjel, da gre za verodostojen poslovni predlog.

FOTO: Profimedia

Kmalu zatem mu je namreč Sharon Rea ponudila naložbo v višini približno 58.000 evrov, ob obljubi, da se bo znesek ob domnevni podpori Mednarodnega finančnega sklada (International Monetary Fund) povečal na kar okoli 4,6 milijona evrov. Namesto dobička pa je denar preprosto izginil. Kasneje se je izkazalo, da je bilo poslovno cesarstvo Sharon Ree precej drugačno od predstavljenega. Podjetje, ki naj bi delovalo na mednarodni ravni, sploh ni imelo pravega sedeža, navedeni naslov je vodil do socialnega stanovanja v Walesu. Projekt New Way Networking International, ki naj bi ga Sharon Rea vzpostavila s pomočjo princese Katarine Karađorđević, je bil predstavljen kot globalna iniciativa za gradnjo bolnišnic in spodbujanje človekovih pravic.

FOTO: Profimedia

Danes o njem ni ne sledi ne rezultatov, brez spletne strani, projektov ali konkretnih dokazov o delovanju. Dr. Russell-Jones trdi, da sta mu Katarina Karađorđević in Sharon Rea predstavili tudi projekt mednarodnih koncertov z naslovom Cunami zvokov (Tsunami of Sound), namenjen humanitarnim ciljem, vendar ti koncerti nikoli niso bili izvedeni. Ko je začel dvomiti, je od Katarine Karađorđević skušal dobiti potrditev o verodostojnosti njene partnerice, vendar kot navaja, odgovora ni prejel. Po neuspešnih poskusih rešitve je proti Sharon Rei sprožil tožbo in na sodišču tudi uspel. Dodeljenih mu je bilo več kot 63.000 evrov (z obrestmi in stroški), vendar težava ostaja, saj naj bi Sharon Rea živela od socialne pomoči in ponuja vračilo le okoli 115 evrov mesečno.

Katarina Karađorđević izhaja iz nekdanje jugoslovanske kraljeve družine Karađorđevići. Njen oče je Tomislav Karađorđević je sin Aleksandra I., po materini strani pa je v sorodu s kraljem Karlom. Kljub aristokratskemu poreklu njeno življenje ni bilo brez afer: od ločitve od odvetnika Desmonda de Silva do kritik zaradi vodenja tečajev bontona. Glede opisanega primera se za zdaj še ni javno oglasila, njeni bližnji pa namigujejo, da bi lahko bila tudi sama žrtev prevare. Sharon Rea obtožbe zavrača in trdi, da dolg postopoma vrača. Medtem ko sodni postopek še poteka, je jasno eno: zgodba, ki se je začela kot obetavna investicija, se vse bolj spreminja v primer, ki spominja na finančni škandal.