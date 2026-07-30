Princu Harryju grozijo astronomski izdatki

Skupina sedmih znanih osebnosti, med njimi vojvoda Suseks, sir Elton John in baronica Doreen Lawrence, je tožila družbo Associated Newspapers Limited (ANL), ki izdaja tudi časopis Daily Mail in ji očitala nezakonito zbiranje informacij. ANL je obtožbe odločno zanikala. V začetku tega meseca je sodnik po enajsttedenskem sojenju na višjem sodišču v Londonu njihove zahtevke v 436 strani dolgi sodbi v celoti zavrnil. Zdaj se pravni spor nadaljuje glede vprašanja, kdo bo poravnal visoke stroške postopka, piše People.

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Na obravnavi o izdatkih je bilo razkrito, da obstaja precejšnja razlika med zavarovalnim kritjem tožnikov in izdatki, ki jih zahteva tožena stranka ter presegajo 34 milijonov funtov oziroma 39,8 milijona evrov. Odvetniki ANL so zahtevali, da skupina znanih osebnosti, med katerimi so tudi Sadie Frost, Elizabeth Hurley, David Furnish in nekdanji poslanec sir Simon Hughes, stroške plača po odškodninski in ne po standardni osnovi. Odškodninska osnova je za zmagovalca precej ugodnejša, saj lahko dobi povrnjen bistveno večji delež izdatkov. Takšno odločitev sodišča sprejmejo predvsem takrat, ko ocenijo, da je bilo ravnanje poražene stranke med postopkom problematično ali nerazumno. Po standardni osnovi sodišče prizna le stroške, ki so bili razumni in sorazmerni. Zmagovalec v tem primeru običajno ne dobi povrnjenih vseh sredstev.

Nicholas Bacon, odvetnik skupine tožnikov, je poudaril, da izdatki ANL znašajo skoraj 40,4 milijona evrov, kar je za več kot 21,8 milijona evrov več od odobrenega proračuna. Po drugi strani zavarovanje, ki so ga sklenili tožniki, krije skupno 19 milijonov evrov. Bacon je v pisni obrazložitvi navedel, da bi plačilo stroškov po odškodninski osnovi lahko imelo zelo pomembne posledice za sedem tožnikov: »Navedene številke odražajo osupljivo visoke pravne izdatke družbe Associated in popolnoma brezbrižen odnos do načela sorazmernosti ter temeljnega cilja, ki je zagotoviti enakopraven položaj obeh strank,« je zapisal.

Dodal je: »Pri takšni ravni kritja bi tožniki upravičeno pričakovali, da bodo zavarovani za skupne nastale in odobrene ocenjene stroške družbe Associated. Če pa bi morali izdatke družbe Associated poravnati po odškodninski osnovi, sedanja raven zavarovalnega kritja ne bi zadostovala za kritje njihove celotne izpostavljenosti stroškom, ki bi lahko znašala več milijonov funtov.« Obravnava pred sodnikom naj bi se po pričakovanjih končala v prihodnjih dneh.