  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZGUBLJENA TOŽBA

Princu Harryju grozijo astronomski izdatki

Stroški zaradi izgubljene tožbe bi lahko znašali milijone.
FOTO: Heathcliff O'malley Via Reuters
FOTO: Heathcliff O'malley Via Reuters
M. Fl.
 30. 7. 2026 | 13:25
 30. 7. 2026 | 13:51
2:47
A+A-

Skupina sedmih znanih osebnosti, med njimi vojvoda Suseks, sir Elton John in baronica Doreen Lawrence, je tožila družbo Associated Newspapers Limited (ANL), ki izdaja tudi časopis Daily Mail in ji očitala nezakonito zbiranje informacij. ANL je obtožbe odločno zanikala. V začetku tega meseca je sodnik po enajsttedenskem sojenju na višjem sodišču v Londonu njihove zahtevke v 436 strani dolgi sodbi v celoti zavrnil. Zdaj se pravni spor nadaljuje glede vprašanja, kdo bo poravnal visoke stroške postopka, piše People.

FOTO: Toby Melville Reuters
FOTO: Toby Melville Reuters

Na obravnavi o izdatkih je bilo razkrito, da obstaja precejšnja razlika med zavarovalnim kritjem tožnikov in izdatki, ki jih zahteva tožena stranka ter presegajo 34 milijonov funtov oziroma  39,8 milijona evrov. Odvetniki ANL so zahtevali, da skupina znanih osebnosti, med katerimi so tudi Sadie Frost, Elizabeth Hurley, David Furnish in nekdanji poslanec sir Simon Hughes, stroške plača po odškodninski in ne po standardni osnovi. Odškodninska osnova je za zmagovalca precej ugodnejša, saj lahko dobi povrnjen bistveno večji delež izdatkov. Takšno odločitev sodišča sprejmejo predvsem takrat, ko ocenijo, da je bilo ravnanje poražene stranke med postopkom problematično ali nerazumno. Po standardni osnovi sodišče prizna le stroške, ki so bili razumni in sorazmerni. Zmagovalec v tem primeru običajno ne dobi povrnjenih vseh sredstev.

Nicholas Bacon, odvetnik skupine tožnikov, je poudaril, da izdatki ANL znašajo skoraj 40,4 milijona evrov, kar je za več kot 21,8 milijona evrov več od odobrenega proračuna. Po drugi strani zavarovanje, ki so ga sklenili tožniki, krije skupno 19 milijonov evrov. Bacon je v pisni obrazložitvi navedel, da bi plačilo stroškov po odškodninski osnovi lahko imelo zelo pomembne posledice za sedem tožnikov: »Navedene številke odražajo osupljivo visoke pravne izdatke družbe Associated in popolnoma brezbrižen odnos do načela sorazmernosti ter temeljnega cilja, ki je zagotoviti enakopraven položaj obeh strank,« je zapisal.

Dodal je: »Pri takšni ravni kritja bi tožniki upravičeno pričakovali, da bodo zavarovani za skupne nastale in odobrene ocenjene stroške družbe Associated. Če pa bi morali izdatke družbe Associated poravnati po odškodninski osnovi, sedanja raven zavarovalnega kritja ne bi zadostovala za kritje njihove celotne izpostavljenosti stroškom, ki bi lahko znašala več milijonov funtov.« Obravnava pred sodnikom naj bi se po pričakovanjih končala v prihodnjih dneh.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
ZAVAROVAL SE JE

Kralj je na srečanje s Harryjem in Meghan pripeljal pričo: koga in zakaj?

Ko se je kralj Karel sredi julija na podeželskem posestvu srečal z mlajšim sinom in njegovo družino, je poskrbel, da je bil tam nekdo, ki bi lahko potrdil dogajanje.
25. 7. 2026 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SODNICA

Meghan Markle prihaja v MasterChef

Njeno gostovanje je že sprožilo val odzivov.
20. 7. 2026 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI

Nekaj nikoli ni bilo vprašljivo: kaj princ William v resnici meni o srečanju kralja Karla III. in princa Harryja

Po štirih letih je kralj Karel III. znova videl svoja vnuka, princa Archieja in princeso Lilibet, ki sta skupaj s princem Harryjem in Meghan Markle pripotovala v Veliko Britanijo.
15. 7. 2026 | 09:11

Več iz teme

princ Harrysodiščeodškodninatožbastroški
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NEPOZABNO VZDUŠJE

V Beninu festival mask in vuduja: organizatorji želijo odpraviti napačna prepričanja o verovanju

Dogodek vključuje maske, ples, bobne ter molitve in daritve.
30. 7. 2026 | 14:35
14:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Klimo lahko izdelamo sami

Najpreprostejša in najvarnejša možnost je, da pred ventilator položimo plastenke z zamrznjeno vodo.
30. 7. 2026 | 14:00
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELINDOM

Klima vam pošilja teh 5 opozoril: če jih spregledate, vas lahko drago stane

Slabše hlajenje, čudni zvoki, vonj, voda in višji račun so lahko znaki okvare. Preverite, kdaj je čas za servis klimatske naprave.
Kaja Berlot30. 7. 2026 | 14:00
13:41
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNA BLAGAJNA

Ministrica Ribič: socialna pomoč ni zamenjava za delo, prihaja strožji nadzor

Kot glavni razlog za manko sredstev je izpostavila dvig minimalne plače, ki se je povečala za 16 odstotkov, v načrtovanih odhodkih ministrstva pa sta bila upoštevana le dva odstotka.
30. 7. 2026 | 13:41
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
IZGUBLJENA TOŽBA

Princu Harryju grozijo astronomski izdatki

Stroški zaradi izgubljene tožbe bi lahko znašali milijone.
30. 7. 2026 | 13:25
13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki