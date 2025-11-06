  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEGOTOVA PRIHODNOST

Princu Harryju in Meghan Markle so šteti dnevi

Producenti so se naveličali para, ki je sprva veliko obetal.
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Kirby Lee Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 6. 11. 2025 | 14:25
3:06
A+A-

Vizije princa Harryja in Meghan Markle o osvojitvi Hollywooda in bajnem zaslužku so se po navedbah portala RadarOnline.com razblinile, in to predvsem po njuni lastni krivdi.

Slavni par je leta 2020 odstopil od kraljevih dolžnosti, da bi si ustvaril novo, bleščečo kariero in zgradil finančno neodvisnost.

Danes se to zakoncema, predvsem zaradi domnevno slabe delovne etike in pomanjkanja poslovne žilice vrača kot bumerang in v Hollywoodu zanju ni več prostora, razkrivajo viri.

Zanimanja ni

»Ne samo, da v Los Angelesu ni več zanimanja zanju, tudi vsa dobra volja, ki sta jo imela, je izginila,« je za Page Six povedal vir.

Ko sta se leta 2020 preselila v južno Kalifornijo, jima je status vojvode in vojvodinje Susseks hitro prinesel donosne pogodbe z Netflixom in Spotifyjem, vendar so odgovorni tam kmalu ugotovili, da dejansko nimata veliko ponuditi.

Prvi je črto potegnil Spotify, ki je leta 2023 po le enem projektu, neuspelem podkastu Archetypes prekinil sodelovanje.

Spotifyjev direktor Bill Simmons je kasneje javno razkril, kako težko je bilo delati z njima, in jima namenil ostre besede:

»Prevaranta, takšen bi moral biti naslov njunega podkasta,« je dejal in dodal: »Nekoč se bom napil in povedal zgodbo o Zoom pogovoru, ki sem ga imel s Harryjem. Ena mojih najboljših zgodb … Prekleta prevaranta.«

Ljudje so se ju naveličali

Poskus Meghan Markle, da bi s serijo Z ljubeznijo, Meghan na Netflixu postala gospodinjska diva, je bil med gledalci polomija.

»Ljudje so se ju preprosto naveličali,« je dejal vir iz Hollywooda.

Netflix je zato po letošnjem izteku petletne pogodbe zmanjšal sodelovanje s parom, iz ekskluzivne pogodbe sta prešla le na pogodbo o prednostnem ogledu.

Trenutno ni v pripravi nobenega novega projekta, razen že vnaprej napovedanega posebnega prazničnega programa Z ljubeznijo, Meghan, njenega ne najbolje sprejetega projekta o življenjskem slogu.

Prva sezona, v kateri je Meghan predstavljala kuhanje in ustvarjanje, je marca propadla pri gledalcih, druga pa je avgusta prav tako doživela popoln neuspeh.

Edini večji uspeh, ki sta ga dosegla na Netflixu, je bil dokumentarni film Harry & Meghan iz leta 2022, v katerem sta se pritoževala nad težkim življenjem v kraljevi družini.

Pa vendar …

Pa vendar vojvodinja ne obupa. Po večletnem premoru od igralskega poklica, se potem ko je pred poroko s Harryjem zapustila serijo Nepremagljivi dvojec, vrača v filmski set.

V novem filmu Close Personal Friends, ki ga pripravlja studio Amazon MGM, bo zaigrala … samo sebe, piše People.

In poraja se vprašanje: ali gre za resnično igralsko vrnitev ali za prefinjen PR trik v svetu zabave?

Ključni koraki in odzivi že kažejo, da je Meghan spet v igri, tokrat na svoj način.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
TEŽAVE KRONE

Od abdikacije do afere Epstein: škandali, ki so pretresli britanski dvor

Kraljeve družine, kljub stoletjem tradicije in ugleda, nikoli niso bile imune na škandale.
25. 10. 2025 | 05:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEPRILJUBLJENA

Nova klofuta za Meghan Markle

Razglašena je bila za najbolj nepriljubljeno slavno osebo.
24. 10. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELELA JE BITI TAM

Meghan Markle se je na velik dogodek povabila kar sama

Pred nedavnim se je brez moža mudila v Parizu.
15. 10. 2025 | 13:25

Več iz teme

princ HarryMeghan MarkleHollywoodprojekti
ZADNJE NOVICE
15:10
Novice  |  Svet
'V PRIPRAVLJENOSTI'

Ta evropska država bi vojaško usposobila 400 tisoč državljanov: Živimo v najnevarnejših časih ...

Program je razdeljen na štiri sklope, in sicer na osnove varnosti, usposabljanje za preživetje, prvo pomoč in kibernetsko varnost.
6. 11. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČE GRLO

Če vas boli grlo, nikar ne jejte tega

Topla juha, zeliščni čaj z medom in nasploh veliko tekočine so najboljši način za hitrejše okrevanje.
6. 11. 2025 | 15:00
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEGOTOVA PRIHODNOST

Princu Harryju in Meghan Markle so šteti dnevi

Producenti so se naveličali para, ki je sprva veliko obetal.
6. 11. 2025 | 14:25
14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Spolnost

Najboljši rabbit vibrator – dvojna stimulacija za večji užitek

Rabbit vibrator je eden najbolj priljubljenih erotičnih pripomočkov za ženske. Ponuja hkratno stimulacijo točke G in klitorisa, kar zagotavlja močne in dolgotrajne orgazme. Zaradi svoje oblike in funkcionalnosti je postal simbol kakovostne in varne spolne izkušnje.
Promo Slovenske novice6. 11. 2025 | 14:22
14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Igrače

Najboljše Montessori lesene igrače za otroke – učenje skozi igro

Lesene Montessori igrače so zasnovane z mislijo na otrokov naravni razvoj, radovednost in potrebo po samostojnem raziskovanju.
Promo Slovenske novice6. 11. 2025 | 14:21
14:21
Novice  |  Slovenija
UPRAVA ZA VARNO HRANO

Šok! Zaradi hude ranljivosti sistema razkriti osebni podatki skoraj 900.000 Slovencev

Dostopni so bili podatki, kot so ime, priimek, naslov, EMŠO in davčna številka.
6. 11. 2025 | 14:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki