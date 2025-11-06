Princu Harryju in Meghan Markle so šteti dnevi

Vizije princa Harryja in Meghan Markle o osvojitvi Hollywooda in bajnem zaslužku so se po navedbah portala RadarOnline.com razblinile, in to predvsem po njuni lastni krivdi.

Slavni par je leta 2020 odstopil od kraljevih dolžnosti, da bi si ustvaril novo, bleščečo kariero in zgradil finančno neodvisnost.

Danes se to zakoncema, predvsem zaradi domnevno slabe delovne etike in pomanjkanja poslovne žilice vrača kot bumerang in v Hollywoodu zanju ni več prostora, razkrivajo viri.

Zanimanja ni

»Ne samo, da v Los Angelesu ni več zanimanja zanju, tudi vsa dobra volja, ki sta jo imela, je izginila,« je za Page Six povedal vir.

Ko sta se leta 2020 preselila v južno Kalifornijo, jima je status vojvode in vojvodinje Susseks hitro prinesel donosne pogodbe z Netflixom in Spotifyjem, vendar so odgovorni tam kmalu ugotovili, da dejansko nimata veliko ponuditi.

Prvi je črto potegnil Spotify, ki je leta 2023 po le enem projektu, neuspelem podkastu Archetypes prekinil sodelovanje.

Spotifyjev direktor Bill Simmons je kasneje javno razkril, kako težko je bilo delati z njima, in jima namenil ostre besede:

»Prevaranta, takšen bi moral biti naslov njunega podkasta,« je dejal in dodal: »Nekoč se bom napil in povedal zgodbo o Zoom pogovoru, ki sem ga imel s Harryjem. Ena mojih najboljših zgodb … Prekleta prevaranta.«

Ljudje so se ju naveličali

Poskus Meghan Markle, da bi s serijo Z ljubeznijo, Meghan na Netflixu postala gospodinjska diva, je bil med gledalci polomija.

»Ljudje so se ju preprosto naveličali,« je dejal vir iz Hollywooda.

Netflix je zato po letošnjem izteku petletne pogodbe zmanjšal sodelovanje s parom, iz ekskluzivne pogodbe sta prešla le na pogodbo o prednostnem ogledu.

Trenutno ni v pripravi nobenega novega projekta, razen že vnaprej napovedanega posebnega prazničnega programa Z ljubeznijo, Meghan, njenega ne najbolje sprejetega projekta o življenjskem slogu.

Prva sezona, v kateri je Meghan predstavljala kuhanje in ustvarjanje, je marca propadla pri gledalcih, druga pa je avgusta prav tako doživela popoln neuspeh.

Edini večji uspeh, ki sta ga dosegla na Netflixu, je bil dokumentarni film Harry & Meghan iz leta 2022, v katerem sta se pritoževala nad težkim življenjem v kraljevi družini.

Pa vendar …

Pa vendar vojvodinja ne obupa. Po večletnem premoru od igralskega poklica, se potem ko je pred poroko s Harryjem zapustila serijo Nepremagljivi dvojec, vrača v filmski set.

V novem filmu Close Personal Friends, ki ga pripravlja studio Amazon MGM, bo zaigrala … samo sebe, piše People.

In poraja se vprašanje: ali gre za resnično igralsko vrnitev ali za prefinjen PR trik v svetu zabave?

Ključni koraki in odzivi že kažejo, da je Meghan spet v igri, tokrat na svoj način.