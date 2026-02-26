Bill Gates odvrgel masko: bivšo ženo je varal z Rusinjami

Bill Gates je skoraj pet let po ločitvi javno priznal, da je imel med zakonom z Melindo Gates dve zunajzakonski razmerji. 70-letni soustanovitelj podjetja Microsoft je v torek zaposlenim v svoji fundaciji razkril, da je imel med 27-letnim zakonom aferi z dvema Rusinjama, poroča Wall Street Journal. »Ena je bila ruska igralka bridža, ki sem jo spoznal na bridž turnirjih, druga pa ruska jedrska fizičarka, ki sem jo spoznal prek poslovnih dejavnosti,« je po navedbah časnika povedal sodelavcem.

Do priznanja je prišlo, ko se je Gates zaposlenim opravičeval tudi zaradi svojih povezav z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Podjetnik je poudaril, da med potovanji po ZDA in tujini z Epsteinom ni storil in videl ničesar nezakonitega. »Naj bo jasno, nikoli nisem preživljal časa z žrtvami oziroma z ženskami okoli njega,« je zatrdil. Gates je nekdanji soprogi pripisal tudi zasluge, da se z njim ni preveč zbližal in dejal, da je bila Melinda vedno nekoliko skeptična glede Epsteina.

FOTO: Pool New/Reuters

Imen žensk, s katerima naj bi jo varal, ni razkril, je pa Wall Street Journal maja 2023 poročal, da je Epstein domnevno grozil Gatesu zaradi zunajzakonskega razmerja z igralko bridža Milo Antonovo, ki jo je Gates spoznal leta 2010. Bill in Melinda sta se poročila leta 1994 in imata tri otroke: 29-letno Jennifer, 26-letnega Roryja in 23-letno Phoebe. Ob razhodu leta 2021 je Gates prek svojega predstavnika priznal tudi afero z zaposleno pri Microsoftu, ki naj bi se zgodila pred skoraj 20 leti.

Leto pozneje se je Melinda v oddaji CBS Sunday Morning izognila vprašanju, ali jo je imel njen nekdanji mož varal. »To so vprašanja, na katera mora odgovoriti Bill,« je dejala. V intervjuju za oddajo Today z voditeljico Savannah Guthrie je Gates priznal, da je zagotovo naredil napake in da zanje prevzema odgovornost, vendar podrobnosti ni razkril. Bivša zakonca Gates sta po ločitvi šla z življenjem naprej: Bill je v resni zvezi s Paulo Hurd, vdovo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Oracle, Marka Hurda, medtem ko so Melindo nazadnje romantično povezovali s poslovnežem Philipom Vaughnom.