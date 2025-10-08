Priznanje Georgea Clooneyja: zaradi pijače je komaj stal na nogah

George Clooney je priznal, da se je po letošnji podelitvi nagrad tony tako napil, da je komaj stal na nogah.

V intervjuju za revijo Esquire razkril, da je po tem, ko na najpomembnejšemu večeru Broadwaya ni prejel nobene nagrade, spil preveč alkohola, povzema Page six.

»Zadel sem se. Komaj sem hodil, resno,« je zaupal 64-letni igralec.

Dvakratni dobitnik oskarja je bil sicer za vlogo v broadwajski predstavi Lahko noč in srečno nominiran za pet nagrad tony, vključno za najboljšega glavnega igralca. A ker ni osvojil nobene, je na zabavi po dogodku utapljal žalost v pijači.

»Prišel sem domov z Amal in sem se samo smejal. Leživa v postelji in rečem: ‘No, v eni noči sem nadoknadil vso abstinenco,’« je povedal. »Naslednji dan sem bil ves bolan, bilo je smešno. Bil sem kot pijan srednješolec. Totalen bedak.«

Clooney je pojasnil, da se je zadnjih šest mesecev, medtem ko je vadil za predstavo, izogibal alkoholnim pijačam, saj alkohol vpliva na glas in spanje. Hotel je tudi preprečiti mačka, ki so z leti vse hujši.

Ni pa to prvič, da je spregovoril o tem, da je pretiraval z opojnimi pijačami. Že prej je priznal, da je bil pijan na snemanju filma Čudovit dan iz leta 1996. Takrat mu je soigralka Michelle Pfeiffer rekla: »Še vedno si pijan.«

Snemala sta prizor, kjer sta se pogovarjala, on pa si je ves čas v usta pršil ustno vodico, da bi prikril vonj po alkoholu.

»Dišal si kot ...,« je rekla Pfeifferjeva ... »kot destilarna,« je zaključil Clooney.