VROČE

Prizor ob katerem zaboli glava! Heidi Klum razpela krznen plašč in razkrila ... (VIDEO)

Ne glede na to, ali gre za modne piste, televizijo ali glasbo, Heidi Klum očitno ne pozna meja, ko se odloči vstopiti na novo področje.
Heidi Klum FOTO: Zaslonski posnetek Instagram
Heidi Klum FOTO: Zaslonski posnetek Instagram
M. U.
 30. 1. 2026 | 21:37
 30. 1. 2026 | 21:37
1:01
Heidi Klum je izdala novo pesem Red Eye z DJ‑jem Diplom, ki bo naslovna pesem nove sezone oddaje Germany’s Next Topmodel in s katero ponovno prepleta modo in glasbo.

image_alt
Znana manekenka šokirala: obraz s koničastimi zobmi in dolgim ​​jezikom, na glavi kače (FOTO in VIDEO)

Čeprav jo v Nemčiji najbolj povezujejo z omenjeno kultno oddajo, se v ZDA vse pogosteje govori tudi o njenih glasbenih podvigih, zdaj pa želi dodatno utrditi svoj položaj tudi na evropski sceni.

Heidi, ki je znana po neomajni samozavesti in provokativnem slogu, je ponovno pritegnila pozornost s promocijskim posnetkom za novo pesem.

V posnetku se pojavi v malce prevelikem krznenem plašču, pod katerim se vidi čipkasto spodnje perilo, obuta je v škornje z  rahlo razmršeno pričesko. 

glasbaHeidi Klumkrznen plaščpesem
