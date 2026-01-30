Prizor ob katerem zaboli glava! Heidi Klum razpela krznen plašč in razkrila ... (VIDEO)

Heidi Klum je izdala novo pesem Red Eye z DJ‑jem Diplom, ki bo naslovna pesem nove sezone oddaje Germany’s Next Topmodel in s katero ponovno prepleta modo in glasbo.

Čeprav jo v Nemčiji najbolj povezujejo z omenjeno kultno oddajo, se v ZDA vse pogosteje govori tudi o njenih glasbenih podvigih, zdaj pa želi dodatno utrditi svoj položaj tudi na evropski sceni.

Heidi, ki je znana po neomajni samozavesti in provokativnem slogu, je ponovno pritegnila pozornost s promocijskim posnetkom za novo pesem.

V posnetku se pojavi v malce prevelikem krznenem plašču, pod katerim se vidi čipkasto spodnje perilo, obuta je v škornje z rahlo razmršeno pričesko.

