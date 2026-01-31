  • Delo d.o.o.
ZAHTEVNA

Problematična diva: nor seznam zahtev Jennifer Lopez

Do oseb, ki z njo sodelujejo, goji visoka pričakovanja.
FOTO: Daniel Cole/Reuters
FOTO: Daniel Cole/Reuters
M. Fl.
 31. 1. 2026 | 13:25
3:10
A+A-

Nekoč je ponosno trdila, da je skromna Jenny iz soseske, a dve desetletji pozneje Jennifer Lopez spremlja sloves, ki je vse prej kot tak. Pravzaprav je pevka in igralka z vrsto zgodb o svojih zahtevah in izpadih, ki v svetu zabave redno dvigujejo obrvi, utrdila status dive. Pred nedavnim je postal viralen posnetek z rdeče preproge na podelitvi zlatih globusov, zaradi katerega so oboževalci zvezdnico obtožili nesramnosti do režiserja Colea Walliserja. Na posnetku je videti, kot bi pevka ignorirala njegova navodila. Čeprav jo je Walliser pozneje branil in dejal, da je bila le profesionalna in osredotočena, je internet to razumel kot še en dokaz njene ošabnosti.

Bela soba in topel piškoti

Vendar to ni prvi primer takšnega vedenja. Pevka Dannii Minogue je šokirala z razkritjem, da je J.Lo nekoč zavračala nastop v britanski oddaji Top Of The Pops, dokler njena garderoba ni bila popolnoma preurejena. »Povedali so mi, da mora biti vse belo, vključno s kavčem,« je dejača Dannii. »Pomislila sem si samo, da je dekle od glave do peta prekrito s pudrom za telo. Kako sploh sedi na belem kavču?« Še bolj bizarna zgodba je povezana z njenim nastopom v oddaji This Morning leta 2019, ko naj bi njena ekipa vztrajala, da ji keks segrejejo na točno določeno temperaturo, zraven pa postrežejo kozarec hladnega polnomastnega mleka. Čeprav so njeni sodelavci to zanikali, sta se voditelja Phillip Schofield in Holly Willoughby v oddaji šalila na račun te zahteve.

Bizarno pravilo o očesnem stiku

Morda najbolj nenavadna zahteva, ki že leta kroži, je tista o prepovedi gledanja v oči. Več virov, od odrskih delavcev do voznikov limuzin trdi, da jim je bilo strogo prepovedano vzpostaviti očesni stik s pevko. Ena izmed podkasterk je na TikToku povedala, da je bil njen prijatelj, tonski mojster, umaknjen s projekta, ker tega pravila ni upošteval: »Ustavila je celotno produkcijo, ker jo je pogledal v oči,« je trdila. Voditeljica Meghan McCain, prav tako ni varčevala z besedami, ko je v oddaji The View opisovala svoje srečanje z Lopezovo. »Je preprosto neprijetna oseba. Imela je največje spremstvo, kar sem jih kdaj videla, večje kot Kim Kardashian, večje kot predsednik,« je povedala in dodala, da J.Lo ne slovi kot prijazna in normalna oseba.

Druga plat zgodbe

Kljub vsemu Jennifer vztraja, da je drugi ne razumejo. V nedavnem pogovoru za LA Times se je primerjala s strelovodom za negativnost. »Vem, kdo sem. Sem dobra oseba. Sem dobra mama. Trdo delam,« je dejala in dodala, da je oznaka razvajene dive pogosto seksistična. »Vedno me je fasciniralo, kako se moramo ženske obnašati bolje kot moški. Dali so mi vzdevek zahtevna diva, ki si ga ne zaslužim,« je sklenila.

