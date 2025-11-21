Propad Kevina Spaceyja: brezdomec brez prihodkov

Po obtožbah o spolnem nadlegovanju leta 2017 je Kevin Spacey ostal brez vlog in brez prihodkov, njegovo finančno stanje je nezavidljivo, saj je vrsto let plačeval drage sodne postopke. Do tedaj je njegova kariera cvetela, nato so začele prihajati obtožbe o spolnih zlorabah. Igralec je vse zanikal, a posledice so bile usodne. Projekti so bili odpovedani, pogodbe razveljavljene, njegovo ime pa je izginilo iz velikih produkcij. Danes nima stalnega doma, seli se iz hotela v hotel in iz Airbnbja v Airbnb, vse premoženje pa lahko pospravi v en sam kovček.

Sredi intervjuja za The Telegraph je zajokal: »Dolgujem milijone, zaplenili so mi hišo … Hodim tja, kjer je delo. Dobesedno nimam doma, to je tisto, kar poskušam razložiti,« je povedal dvakratni oskarjevec. Pravi, da je njegova finančna situacija zelo slaba predvsem zato, ker mu filmska industrija noče več dati priložnosti in ker je leta denar porabljal za pravne postopke. Odkrito priznava, da je zaradi finančnih težav izgubil tudi hišo v Baltimoru, edini kraj, ki ga je imel za pravi dom. Hiša je bila, ker ni mogel poravnati stroškov kredita, prodana na dražbi: »Stroški v zadnjih sedmih letih so bili astronomski, prihodki pa minimalni,« je dodal.

Od leta 2017 je zvezdnika filmov Lepota po Ameriško, LA Zaupno, Osumljenih pet, Sedem in mnogih drugih za spolno nadlegovanje obtožilo več kot deset moških, on pa je obtožbe zanikal. Leta 2023 je bil oproščen obtožb, v katerih so štirje trdili, da jih je med letoma 2001 in 2013 spolno napadel. Prav tako je bil Spacey oproščen v civilni tožbi iz leta 2022, ki jo je vložil igralec Anthony Rapp. Ta je trdil, da ga je Spacey leta 1986, ko je bil star 14 let, spolno nadlegoval.

Ne glede na vse ostaja optimističen. Verjame, da bi mu klic Martina Scorseseja ali Quentina Tarantina lahko zagotovil vrnitev in končal njegovo dolgo obdobje izključevanja iz filmske industrije. Poudaril je, da je še vedno v stiku z nekaterimi izjemno vplivnimi ljudmi, ki bi ga z veseljem videli pred kamerami. Prepričan je, da mu bo dana priložnost, in goji vero, da bodo prave priložnosti prišle ob pravem času. Prav zaradi tega upanja ne obupa, saj mu zagotavlja moč, da lahko vztraja in išče nove načine, kako se vrniti k svoji največji strasti: igranju.