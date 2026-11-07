Provokativna Jelena Karleuša razkrila: »Zaradi groženj s smrtjo sem spustila kovinske rolete«

Srbska pevka Jelena Karleuša je razkrila, da je med volilno nočjo v Srbiji, 25. oktobra, zaradi številnih groženj s smrtjo, ki naj bi jih prejela, na oknih svoje vile spustila kovinske rolete. Njena hči Nika se je ob tem prestrašila. O dogodku je spregovorila med snemanjem oddaje Pinkove zvezde. Pevka je poudarila, da sta njena zasebna telefonska številka in naslov, na katerem živi z mladoletno hčerjo, javno dostopna. Takšne razmere je opisala kot novo stvarnost, na katero se po njenem mnenju ne odzivajo ne pristojne ustanove ne javnost.

»V tej državi imam občutek, kot da sanjam. Želela sem si postati glasbena zvezda, na koncu pa govorim samo še o napadih in grožnjah,« je dejala Karleuša in ironično dodala, da je v Srbiji očitno lepo biti glasbenik.

»V mojo hišo lahko pridejo samo prek mene mrtve«

Povedala je, da so jo tistega večera ljudje opozarjali, da je ogrožena. V hiši je bila samo s hčerjo Niko, mačkami in psi. Njen nekdanji mož Duško Tošić pa je bil, kot je navedla, v stiku z njuno hčerjo. »V mojo hišo in dom mojega otroka lahko pridejo samo prek mene mrtve. Imam varovanje in prijatelje, ki me lahko branijo,« je odločno sporočila.

Dodala je, da ima njena vila nameščene nadzorne kamere, vendar nima orožja. Poudarila je, da zaradi pritiskov ne namerava spreminjati svojega mnenja in da nikoli ne bo del množice, kot se je izrazila.

Spregovorila tudi o odpovedanem nastopu v Nemčiji

Odzvala se je tudi na nedavno odpovedan nastop v nemškem Essnu. Trdi, da je do odpovedi prišlo potem, ko je organizatorjem, ki jih je opisala kot skupino ljudi s sandžaškimi koreninami, ki živijo v Nemčiji, povedala, da na srbski javni televiziji ne želi videti nobene zastave.

Poudarila je, da je ne bi zmotilo niti, če bi ji odpovedali vse nastope, saj namerava še naprej peti. Sebe ima za največjo zvezdo, ki jo poznajo tudi po svetu, zato se sprašuje, zakaj ne bi nastopala in kdo naj bi pel, če ne ona. »Vsak čudež traja tri dni. To ni prvič, zagotovo pa tudi ne zadnjič. A če me ljudje ne marajo, me imajo rade živali,« je sklenila Karleuša, poroča 24sata.hr.