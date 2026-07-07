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Prva fotografija princese po operaciji, ki ji je rešila življenje

Norveška kraljeva hiša je delila prvo fotografijo princese po življenjsko pomembni operaciji pljuč.
FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
M. Fl.
 7. 7. 2026 | 09:00
2:44
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Norveška kronska princesa Mette-Marit je prvič po operaciji, med katero so ji presadili pljuča, z javnostjo delila fotografijo. Na njej skupaj z možem kronskim princem Haakonom v Kraljevi palači spremlja tekmo norveške reprezentance proti Braziliji na svetovnem prvenstvu 2026 in z oblačili izkazuje podporo svojemu moštvu, se veseli zgodovinske zmage in podaja spodbudno sporočilo o okrevanju. Na uradnem instagram profilu kraljeve hiše piše: »Vsa družina je z velikim navdušenjem spremljala tekmo: kralj in kraljica iz Mågerøja, kronski princ in princesa iz Kraljeve palače, princesa Ingrid Alexandra in princ Sverre Magnus pa s stadiona v Združenih državah Amerike. Čestitke reprezentanci, strokovnemu vodstvu in vsej Norveški za ta izjemni dosežek!«

Druga fotografija, ki jo je objavil kraljevi dvor, prikazuje kronskega princa in princeso, kako skozi okno palače opazujeta dogajanje zunaj, najbrž slavje ob zgodovinski uvrstitvi Norveške v četrtfinale, ki ga je spremljalo navdušenje po vsej državi.

Družinsko slavje norveške kraljeve družine

Medtem ko sta kronski princ in princesa tekmo spremljala iz Kraljeve palače, sta njuna otroka: princesa Ingrid Alexandra in princ Sverre Magnus odpotovala v Združene države, kjer sta norveško reprezentanco podpirala v živo. Tekmo sta spremljala z velikim navdušenjem, po zgodovinski uvrstitvi svoje države pa sta se nasmejana fotografirala z dvema legendama svetovnega nogometa: Brazilcema Ronaldinhom in Ronaldom Nazáriom.

Na družbenih omrežjih sta zapisala: »Čudež v New Jerseyju!« Objavila sta tudi več fotografij in videoposnetkov iz garderobe, kjer sta vsakemu igralcu osebno čestitala za izjemen uspeh. Podporo reprezentanci sta izrazila tudi kralj Harald in kraljica Sonja. Iz svoje poletne rezidence v Mågerøju je kraljeva hiša tik pred začetkom odločilne tekme svetovnega prvenstva objavila fotografijo para z norveškima zastavicama v rokah. Ob njuni fotografiji piše: »Glasen ‘Gremo, Norveška!’ kralja in kraljice pred nocojšnjo tekmo svetovnega prvenstva!« 

Mette-Marit že od leta 2018 boleha za pljučno fibrozo, kronično boleznijo, pri kateri se pljučno tkivo brazgotini, zaradi česar postaja dihanje vse težje. Ker se je njeno zdravstveno stanje v zadnjih letih občutno poslabšalo, je junija 2026 prestala presaditev pljuč. Po operaciji je več tednov okrevala v bolnišnici, prve fotografije po posegu pa kažejo, da njeno okrevanje poteka uspešno.

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