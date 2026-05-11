  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRALJEVA DRUŽINA

Prva pot po bolezni: Kate Middleton v Italijo po navdih za otroke in starše

Kate Middleton odhaja v Italijo. Ko je zbolela za rakom, je odpovedala vse poti na tuje.
Žena prestolonaslednika princa Williama bo obiskala mesto Reggio Emilia na severu Italije. FOTO: Profimedia
Žena prestolonaslednika princa Williama bo obiskala mesto Reggio Emilia na severu Italije. FOTO: Profimedia
M. F.
 11. 5. 2026 | 06:50
2:43
A+A-

Kate Middleton bo prihodnji teden odpotovala na prvi uradni obisk v tujino, odkar se zdravi za rakom, in sicer v Italijo. Žena prestolonaslednika princa Williama bo v okviru svojega delovanja na področju zgodnjega razvoja otrok, ki predstavlja osrednjo temo njenega javnega delovanja, obiskala mesto Reggio Emilia na severu Italije. Obisk bo posvečen tako imenovanemu pedagoškemu pristopu Reggio Emilia, ki medosebne odnose, okolje in skupnost postavlja v središče otrokovega razvoja in ga je po drugi svetovni vojni skupaj z lokalno skupnostjo razvil pedagog Loris Malaguzzi. Pristop, ki je vplival na številne šole po svetu, namreč temelji na ideji, da so otroci radovedni, ustvarjalni in sposobni samostojnega raziskovanja sveta. Velik poudarek daje igri, odnosom, umetnosti, naravi in sodelovanju med otroki, učitelji ter starši. Učilnice so zasnovane kot spodbudno okolje za raziskovanje, učitelji pa otroke predvsem usmerjajo (in ne poučujejo).

Za katero obliko raka je zbolela, javnosti ni razkrila.

»Princesa se zelo veseli obiska Italije in priložnosti, da iz prve roke vidi, kako pristop ustvarja okolja, v katerih se narava in medčloveški odnosi povezujejo v podporo razvoju otrok,« je povedal predstavnik palače Kensington.

Človeška povezanost

Njeno zadnje uradno potovanje v tujino je bilo v ZDA decembra 2022. Foto: John Rainford/Wenn.com
Njeno zadnje uradno potovanje v tujino je bilo v ZDA decembra 2022. Foto: John Rainford/Wenn.com
Bodoča kraljica je leta 2024 razkrila, da je zbolela za rakom in se zdravi s kemoterapijo. Lani je sporočila, da je bolezen v remisiji. Za katero obliko raka je zbolela, javnosti ni razkrila. Zaradi bolezni je pozneje zmanjšala število uradnih obveznosti ter poudarila, da živi iz dneva v dan. Čeprav se v zadnjem času postopoma vrača k javnim obveznostim, se možu ni pridružila na nobenem nedavnem obisku v tujini. Njeno zadnje uradno potovanje v tujino je bilo v ZDA decembra 2022, ko je spremljala princa Williama v Boston.

Izboljšanje socialnega in čustvenega razvoja otrok v zgodnjih letih je postalo osrednja tema njenega delovanja. Leta 2021 je ustanovila fundacijo Center za zgodnje otroštvo (Royal Foundation Centre for Early Childhood), ki povezuje strokovnjake in raziskovalce s področja zgodnjega otroškega razvoja. Center bo ta teden objavil tudi vodnik z naslovom Temelji za življenje. »V svetu, ki se zdi vse bolj raztresen, razdrobljen in digitalen, je pomembnejše kot kadar koli vlagati v tisto, kar nam resnično pomaga uspevati: v človeško povezanost,« je sporočila princesa.

Več iz teme

Kate MiddletonrakotrociobiskdobrodelnostZdruženo kraljestvokraljeva družinazdravjeprinc William
ZADNJE NOVICE
08:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PROSTATA

Tiha rast tveganja za raka pri moških

Benigna hiperplazija prostate ni rakavo stanje, a lahko povečana prostata pritiska na sečnico in povzroča neprijetnosti pri uriniranju.
11. 5. 2026 | 08:00
07:31
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: 5 idej za kosila, ki jih boste z veseljem ponovili

Od hitre piščančje enolončnice do lososove pite: recepti za okusna kosila, ki bodo popestrili kuhanje med tednom.
Odprta kuhinja11. 5. 2026 | 07:31
06:50
Bulvar  |  Tuji trači
KRALJEVA DRUŽINA

Prva pot po bolezni: Kate Middleton v Italijo po navdih za otroke in starše

Kate Middleton odhaja v Italijo. Ko je zbolela za rakom, je odpovedala vse poti na tuje.
11. 5. 2026 | 06:50
06:45
Novice  |  Slovenija
KAPO DOL MLADIM

Mladi, ki rešujejo življenja: Koroška postala učilnica prve pomoči

Na Koroškem so se pomerili na državnem preverjanju znanja prve pomoči. Imeli so zahtevne in realne življenjske situacije, iz katerih so se veliko naučili.
Mojca Marot11. 5. 2026 | 06:45
06:35
Šport  |  Tekme
1. SNL

Na dan Evrope ostali brez Evrope! Vijolični prvič po letu 2007 ne bodo videli evropskih tekem

Večni derbi med Mariborom in Olimpijo prekinile Viole.
11. 5. 2026 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DOBRA VILA

Dobra vila Maja: Kaj je lažna identiteta? (Suzy)

Stvari in osebe postanejo pomembne, ko jim dodamo vrednost, misel, čustvo, predvsem pa svojo interpretacijo zgodbe.
11. 5. 2026 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki