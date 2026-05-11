Prva pot po bolezni: Kate Middleton v Italijo po navdih za otroke in starše

Kate Middleton bo prihodnji teden odpotovala na prvi uradni obisk v tujino, odkar se zdravi za rakom, in sicer v Italijo. Žena prestolonaslednika princa Williama bo v okviru svojega delovanja na področju zgodnjega razvoja otrok, ki predstavlja osrednjo temo njenega javnega delovanja, obiskala mesto Reggio Emilia na severu Italije. Obisk bo posvečen tako imenovanemu pedagoškemu pristopu Reggio Emilia, ki medosebne odnose, okolje in skupnost postavlja v središče otrokovega razvoja in ga je po drugi svetovni vojni skupaj z lokalno skupnostjo razvil pedagog Loris Malaguzzi. Pristop, ki je vplival na številne šole po svetu, namreč temelji na ideji, da so otroci radovedni, ustvarjalni in sposobni samostojnega raziskovanja sveta. Velik poudarek daje igri, odnosom, umetnosti, naravi in sodelovanju med otroki, učitelji ter starši. Učilnice so zasnovane kot spodbudno okolje za raziskovanje, učitelji pa otroke predvsem usmerjajo (in ne poučujejo).

»Princesa se zelo veseli obiska Italije in priložnosti, da iz prve roke vidi, kako pristop ustvarja okolja, v katerih se narava in medčloveški odnosi povezujejo v podporo razvoju otrok,« je povedal predstavnik palače Kensington.

Človeška povezanost

Njeno zadnje uradno potovanje v tujino je bilo v ZDA decembra 2022.

Bodoča kraljica je leta 2024 razkrila, da je zbolela za rakom in se zdravi s kemoterapijo. Lani je sporočila, da je bolezen v remisiji. Za katero obliko raka je zbolela, javnosti ni razkrila. Zaradi bolezni je pozneje zmanjšala število uradnih obveznosti ter poudarila, da živi iz dneva v dan. Čeprav se v zadnjem času postopoma vrača k javnim obveznostim, se možu ni pridružila na nobenem nedavnem obisku v tujini. Njeno zadnje uradno potovanje v tujino je bilo v ZDA decembra 2022, ko je spremljala princa Williama v Boston.

Izboljšanje socialnega in čustvenega razvoja otrok v zgodnjih letih je postalo osrednja tema njenega delovanja. Leta 2021 je ustanovila fundacijo Center za zgodnje otroštvo (Royal Foundation Centre for Early Childhood), ki povezuje strokovnjake in raziskovalce s področja zgodnjega otroškega razvoja. Center bo ta teden objavil tudi vodnik z naslovom Temelji za življenje. »V svetu, ki se zdi vse bolj raztresen, razdrobljen in digitalen, je pomembnejše kot kadar koli vlagati v tisto, kar nam resnično pomaga uspevati: v človeško povezanost,« je sporočila princesa.