TETOVAŽE IN STRGANE KAVBOJKE

Prva simpatija: Eric Trump razkril intimne podrobnosti iz preteklosti sestre Ivanke

Kot najstnica je imela v sobi njegov plakat, danes sta na nasprotnih bregovih.
FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
M. Fl.
 20. 10. 2025 | 13:25
 20. 10. 2025 | 13:41
3:37
Eric Trump je v svojih novih spominih z naslovom Oblegani med drugim razkril prvo simpatijo svoje sestre Ivanke Trump. Imeti simpatijo v najstniških letih ni nič nenavadnega, razen če ne gre za nekoga, ki ga danes odkrito kritiziraš.

Ivanka je takrat kot mnoge druge deklice poslušala kultne glasbene skupine, zbirala njihove fotografije in imela v sobi njihove plakate. Hči ameriškega predsednika je gojila čustva do pevca skupine Guns N’ Roses, Axla Rosa.

»V svoji sobi v Trump Towerju je imela njegov podpisan plakat. Njena prva simpatija: s tetovažami, prepoznavno rutico okoli glave, strganimi kavbojkami in usnjeno jakno,« je zapisal Erik.

Spomnil se je tudi, kako je bila Ivanka navdušena nad glasbenikom med poletom z družinskim letalom na dan volitev novembra lani, ko je med letom iz Michigana v Palm Beach igrala pesem November Rain skupine Guns N’ Roses.

Navdušenje Ivanke Trump nad Guns N’ Roses v najstniških letih ni presenetljiva, saj je skupina postala svetovno znana konec 80. in v začetku 90., ravno v času, ko je Ivanka odraščala.

Axl Rose je kasneje odkrito kritiziral Ivankinega očeta, Donalda Trumpa, ki je bil za predsednika ZDA prvič izvoljen leta 2016, drugi mandat pa je dobil konec lanskega leta.

Zaradi tega se je na družbenih omrežjih večkrat razvila debata, en komentar pa je posebej izstopal in mnoge nasmejal:

»Ivanka, Ivanka, kaj bo oče rekel? Prepričan sem, da ne bo ravno navdušen, ko izve, da si bila zatreskana v njegovega, pa tudi svojega velikega nasprotnika.«

Med koncertom Guns N’ Roses v Ciudadu de Mexicu leta 2016 so člani skupine na oder povabili oboževalce in jih prosili, naj razbijejo piñato v obliki Donalda Trumpa, s tem so jasno izrazili politično stališče. Axl je leta 2018 na družbenih omrežjih tudi osebno napadel Ivanko, potem ko je ta v javnosti branila očeta zaradi obtožb o neprimernem vedenju.

»Menim, da je povsem neprimerno postaviti hčerki vprašanje, ali verjame obtožbam proti očetu, ko je ta jasno povedal, da v tem ni resnice,« je Ivanka povedala za NBC News. Axl ji je na omrežju X odgovoril:

»Neprimerno je, da je Ivanka Trump del administracije Bele hiše.«

Leta 2020 je na družbenih omrežjih izrazil svoje nezadovoljstvo s Trumpovo administracijo:

»Moje nezadovoljstvo s trenutno administracijo in s tem, kar vidim kot grožnjo naši demokraciji, ni skrivnost. Nisem najbolj aktiven na družbenih omrežjih, in čeprav cenim vse, ki jih zanima, kaj objavljam, me pravzaprav ne zanima, koliko sledilcev ali delitev imam.

Moje politične ali družbene objave niso o meni osebno, temveč o družbenih vprašanjih.«

Dodal je, da njegove objave izhajajo iz občutka ogorčenja, dolžnosti in odgovornosti, da nekaj pove, saj bi tišina pomenila sokrivdo, in ne iz želje po pozornosti ali samopromociji. Po njegovih besedah je le državljan z mnenji, ki želi najboljše ne le za svojo državo, ampak za celotno človeštvo.

Ivanka in njen mož Jared Kushner sta se poročila leta 2009. Njuna hči Arabella Rose se je rodila 17. julija 2011. Par ima še dva otroka: Josepha Fredericka in Theodora Jamesa, piše Daily Mail.

