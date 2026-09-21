Prvi javni dogodek za princa Harryja: ni mogel skrivati solz

Princ Harry se je po nepričakovani vrnitvi v Veliko Britanijo udeležil prvih javnih obveznosti. Ob tej priložnosti je spregovoril tudi o življenju z Meghan Markle in njunima otrokoma ter o prihodnosti Iger nepremagljivih. Vojvoda Susseks se je udeležil prve podelitve nagrad Duh nepremagljivih (Invictus Spirit Awards), večera, posvečenega bivšim pripadnikom vojske, ki so po poškodbah in težkih življenjskih izkušnjah pokazali izjemen pogum in vztrajnost. Med dogodkom je bil vidno dobre volje. Pogovarjal se je z gosti, fotografiral in prisrčno pozdravljal prijatelje, med katerimi je bil tudi komik James Corden, piše Hello.

Dogodek so podprle številne znane osebnosti, med njimi Michael Bublé, Elton John, Ed Sheeran in Chris Martin, ki so za dobrodelno dražbo podarili različne predmete. V večeru so zbrali približno 1,96 milijona evrov, Harry pa je osebno prispeval še 11.500 evrov »Vse to mi je zelo veliko pomenilo. Mesece in leta smo delali na tem in končno nam je uspelo zbrati ljudi z vsega sveta, njihove družine in naše tekmovalce nepremagljivih,« je povedal princ.

»Otroka sta v šoli, srečni smo!«

Posebno pozornost so pritegnile njegove besede o življenju po vrnitvi v Veliko Britanijo. Na vprašanje, kako preživlja čas z Meghan in otrokoma, princem Archiejem in princeso Lilibet, je Harry v šaljivem tonu dejal, da sta bila zadnja dva tedna precej burna. »Ne vem, ali bi vam smel povedati, kateri je bil zame najlepši. Zadnja dva tedna sta bila ... burna. Zdaj pa smo se posvetili delu. Otroka sta v šoli, srečni smo in lepo je biti spet na britanskih tleh,« je dejal. Poudaril je tudi, da mu veliko pomeni, da je lahko njegova družina del njegove poti s skupnostjo nepremagljivih. Še posebej se veseli naslednjih iger, ki bodo leta 2027 potekale v Birminghamu.

Ni skrival solz

Večer je zaznamoval tudi posebej čustven trenutek. Med nagrajenci je bil Hari Budha Magar, nekdanji vojak, ki je leta 2010 v eksploziji v Afganistanu izgubil obe nogi nad kolenom. Po zahtevni rehabilitaciji in obdobju hude psihološke stiske je Magar novo moč našel v alpinizmu. Postal je prvi človek z amputiranima nogama nad kolenom, ki se je povzpel na Mount Everest, leta 2024 pa je zaključil tudi tako imenovani alpinistični grand slam: osvojil je najvišje vrhove vseh sedmih celin. Med njegovim čustvenim govorom so kamere ujele princa Harryja, kako si briše solzo. Bil je med prvimi, ki so vstali in nagrajenca podprli z dolgim aplavzom.

»Vaša služba je pomembna!«

Harry je v svojem govoru poudaril, da Igre nepremagljivih niso zgolj športno tekmovanje, temveč skupnost, ki želi veteranom nuditi podporo tudi po koncu njihove vojaške službe. Spomnil je, da so bile prve leta 2014 v Londonu, na njih pa je sodelovalo več kot 400 tekmovalcev iz 13 držav. Danes skupnost povezuje pripadnike in veterane iz 26 držav. Njegovo glavno sporočilo je, da se pogum ne meri le z medaljami in velikimi zmagami. Včasih je zmaga že to, da človek vstane iz postelje, poišče pomoč, najde zaposlitev, obnovi odnos z družino ali se preprosto odloči nadaljevati. »Vaša služba je pomembna. Pomembno je to, kar ste dali, ko ste nosili uniformo,« je Harry sporočil veteranom po vsem svetu.

Skupnost nepremagljivi se zdaj pripravlja na igre v Birminghamu leta 2027, nato pa še na dogodek v Daejeonu v Južni Koreji leta 2029. Za Harryja pa ta duh ni povezan zgolj z velikimi športnimi dogodki. Prisoten je vsak dan: v rehabilitacijskih centrih, družinah, skupnostih in med ljudmi, ki drug drugemu pomagajo znova najti moč po najtežjih življenjskih preizkušnjah.