Tu so prvi prizori iz filma o Melanii Trump: znano tudi, kdaj bo na ogled

Melania Trump se je podala v filmske vode. Nedavno je napovedala ustanovitev lastne produkcijske hiše z imenom Muse Films in kot prvi projekt predstavila dokumentarni film o svojem življenju z naslovom Melania. Na omrežju X je sedaj objavila napovednik, ki se začne s prizorom, ko pred drugo predsedniško inavguracijo svojega moža vstopa v rotundo ameriškega Kapitola. Oblečena v že zdaj ikonično obleko pogleda v kamero in reče: »Spet smo tukaj.« »Zgodba se odvija v dvajsetih dneh mojega življenja pred inavguracijo predsednika Združenih držav Amerike,« še pripoveduje.

»Prvič je občinstvo povabljeno v kinematografe, da bi spremljalo to ključno poglavje: intimen, nefiltriran vpogled v to, kako na izjemni poti do vloge prve dame Združenih držav Amerike krmarim med družino, delom in filantropijo,« je dodala. Žena Donalda Trumpa je novico o novem poslovnem podvigu pred časom objavila tudi na družbenem omrežju X, kjer je predstavila novo produkcijsko podjetje. Zanimivo je, da je bilo ime Muse (Muza) kodno ime, ki ga je med prvim predsedniškim mandatom njenega moža zanjo uporabljala tajna služba. Dokumentarni film, ki ga je režiral Brett Ratner, bo gledalcem ponudil ekskluziven vpogled v življenje Melanie v tednih pred predsedniško inavguracijo leta 2025.

Film spremlja njene priprave na drugo selitev v Belo hišo, vrnitev v javno življenje ter soočanje z vsakodnevnimi izzivi. V krajših vlogah se bosta pojavila tudi njen mož Donald in njun sin Barron. Film, ki traja 104 minute, bo predvajan v kinematografih po Severni in Južni Ameriki, Aziji, Evropi, Izraelu, Združenih arabskih emiratih in drugih državah. Dokumentarec Melania bo v ameriških kinih na ogled od 30. januarja 2026 dalje, nato pa bo dostopen tudi na pretočni platformi Amazon Prime Video, poroča Fox News.