Prvič po izgubi sina in brata: oglasili sta se Cindy Crawford in njena hči, povedali sta tole

Slavna manekenka Cindy Crawford se je oglasila prvič po smrti svojega komaj 27-letnega sina Presleyja Gerberja in se v ganljivi objavi od njega poslovila na instagramu. »Neizmerno smo strti zaradi izgube našega ljubljenega sina in brata. Hvaležni smo, da smo v svojem življenju imeli Presleyja polnih 27 let. Bil je nežna, čudovita duša, ki je ljubila in bila ljubljena, zdaj in za vedno,« je zapisala in zapis zaključila z besedami: »Dokler se znova ne srečamo, naš dragi fant. Za vedno te bomo imeli radi. Mama, oče in Kaia.«

Slednja je misli ob izgubi brata kmalu za mamo na istem družabnem omrežju izrazila tudi sama, piše Radar Online: »Prez, nimam besed. In morda je majhna tolažba prav v tem, da jih pravzaprav nikoli nisva potrebovala. Besede odpovedo, odvzemajo, povzemajo, a jim vedno manjka resnica. Kako naivno od mene, da sem verjela, da lahko jezik preseže žalost. Prebrala sem vse knjige, a nimam nobenih odgovorov. Moja sposobnost izražanja se ne more kosati s tem, z razsežnostjo izgube tebe. Dobesedno sem na svojih kolenih,« je zapisala in nadaljevala:

»Veš, kako zelo rada sem bila tvoja sestra. To je bilo vedno in bo za vedno ostalo moje najljubše dejstvo o meni sami. Na ta svet sem prišla z železnim oprijemom okoli tebe. Ljubila sem te bolj, kot sem sploh vedela, kaj naj s to ljubeznijo počnem. In zdaj, ko nima več očitnega mesta, kamor bi jo lahko usmerila, sem prepričana, da me bo v celoti pogoltnila,« je dodala. »Vedno si verjel v ljudi. Vedno. Na krutost se nisi odzival z jezo, temveč z zmedenostjo. In radovednostjo. Verjel si, da so ljudje po naravi dobri, ker si tudi ti, Presley, po naravi dober. In nekako sem imela skozi vse to srečo, da sem lahko bila tvoja sestra, tvoja večna priča, ki te je opazovala, kako počneš nekaj najtežjega, najbolj surovega in najmočnejšega, kar lahko človek naredi: ostal si nežen. Če rečem, da je bilo ljubiti te najlažje na svetu, bi to pomenilo, da je bil za to potreben kakršen koli trud. Rodila sem se s to ljubeznijo do tebe. Umrla bom s to ljubeznijo do tebe. Nikoli ni bilo ničesar drugega,« je zapisala manekenka.

Dolgi zapis sklenila z besedami, ki razkrivajo globino njene bolečine. »Moj dragi brat, naravnost obožujem te. Ljubim svojega brata. Moj brat je mrtev. In ta zabava je brez tebe tako zelo zanič, Prez. Moj najboljši prijatelj, moj največji zaščitnik, človek, ob katerem sem se najglasneje smejala, in edina prava ljubezen mojega življenja, prižgal si vse moje sveče in odgnal vse moje pošasti. In ljubim te. In ljubim te. In ljubim te. Samo ti veš, kako zelo. Hvala, ker si bil tukaj.« Ob objavi je delila videoposnetke in fotografijo iz njunega otroštva.

Ganljivo slovo je pospremila še s kratkim zapisom: »Ljubim te do lune in nazaj ter znova in znova, za vedno, moj veliki brat.« Presley je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti zaradi domnevnega predoziranja, in sicer le dan po tem, ko se je vanjo prijavil.