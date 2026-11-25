27-letna Jennifer Barreto iz Portorika je osvojila naslov Miss Universe 2026. Finalni izbor je potekal v torek, 24. novembra, v San Juanu, kjer so okronali zmagovalko 75. izvedbe tega svetovnega lepotnega tekmovanja. Manekenka in socialna delavka je nasledila Mehičanko Fátimo Bosch, ki ji je predala krono. Barreto se je z zmago zapisala v zgodovino, saj je postala prva mama, ki je osvojila naslov Miss Universe. Je mati hčerke Penelope, zmaga pa je za Portoriko še posebej pomembna, saj je država na novo krono čakala kar 20 let. Nazadnje je njihova predstavnica slavila leta 2006, ko je naslov osvojila Zuleyka Rivera.

Nova kraljica lepote je zmago na odru proslavila z obratom in pokazala krono z imenom The Radiance of an Eternal Legacy (Sijaj večne dediščine). Izdelana je iz 18-karatnega belega zlata in okrašena s 3150 diamanti. Zasnoval jo je George Wittels v sodelovanju s pariško draguljarsko hišo Maison d’OR.

FOTO: Jaydee Lee Getty Images Via Afp

FOTO: Jaydee Lee Getty Images Via Afp

Za naslov se je potegovalo 116 tekmovalk, v polfinale pa se jih je uvrstilo 30. Prva spremljevalka je postala Melissa Núñez iz Dominikanske republike, druga Venezuelka Clara Vegas, tretja Filipinka Bea Millan-Windorski, četrta pa predstavnica Nove Zelandije Georgia Waddington.

Kaj pa Slovenija?

Slovenija letos na svetovnem izboru Miss Universe ni imela svoje predstavnice. Zadnja slovenska predstavnica je bila Hana Klaut, ki je septembra 2025 osvojila naslov Miss Universe Slovenije. Devetindvajsetletna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici je Slovenijo zastopala na svetovnem izboru na Tajskem.

Slovenski izbor je bil leta 2025 ponovno organiziran po osemletnem premoru. Licenco zanj je pridobilo podjetje Boscarol, nacionalni direktor tekmovanja pa je postal Ivo Boscarol. Na uradni spletni strani Miss Universe Slovenije je Hana Klaut še vedno navedena kot zadnja zmagovalka slovenskega izbora, poroča 24sata.hr.