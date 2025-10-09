Poglejte, kako je danes videti igralec iz Modre lagune

Pred 45 leti je Christopher Atkins s filmom Modra laguna postal čez noč svetovna senzacija. V prvem prizoru se je iz morskih valov dvignil povsem gol in postal simbol nedolžnosti in lepote.

Vloga Richarda mu je prinesla svetovno prepoznavnost, sloves »morskega Adonisa« pa ga spremlja še danes. Čeprav je kasneje posnel številne filme, ostaja prav ta kultna uspešnica tista, po kateri ga poznajo generacije gledalcev.

Danes, pri 64 letih, igralec še vedno izžareva mladostno energijo. Pravi, da je popoln nudist, ki uživa v svobodi, ki mu jo daje narava, in se nikoli ni odločil za botoks ali lepotne posege.

»Preživel sem že nekaj operacij zaradi športa, zato drugih res ne potrebujem,« se nasmehne. Še vedno veliko časa preživi na prostem, hodi po gorah, lovi ribe, kampira in piše scenarije.

Atkins priznava, da je hvaležen za zvestobo oboževalcev, ki ga spremljajo že desetletja: »Še vedno pravijo, da imam isti nasmeh in iskrice v očeh. To je najlepši kompliment.«