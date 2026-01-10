  • Delo d.o.o.
OPRAVIČILA SE JE

Radijka Sabina ni vedela, da ima vklopljen mikrofon: »On je najbolj neumen od vseh, sociopat je in bedak«

Voditeljica hrvaškega nacionalnega radia je bentila nad sodelavci, slišala pa jo je vsa domovina.
Mikrofon je bil pomotoma vklopljen (fotografija je simbolična). FOTO: Jacob Wackerhausen/getty Images
Mikrofon je bil pomotoma vklopljen (fotografija je simbolična). FOTO: Jacob Wackerhausen/getty Images
B. K. P.
 10. 1. 2026 | 19:53
3:13
A+A-

Hrvaška radijska voditeljica se je znašla v neprijetni situaciji, iz katere se je najverjetneje naučila ali preveriti, kdaj je njen mikrofon vklopljen, ali pa tega, da v prihodnje ne bo grdo govorila o svojih sodelavcih in drugih ljudeh. Sabina Jaganjac se je namreč norčevala iz sodelavcev in tekmovanja, ki ga je organiziral njen delodajalec, v njem pa so se ljudje pomerili v tem, kdo bo lahko dalj časa držal dlan na kupoli, ki stoji v eni od zagrebških ulic. Radijka je seveda bila prepričana, da je nihče ne sliši, ko je tekmovanje opisala kot »sadistično«, sodelavca, ki jo je predlagal, pa kot »bedaka«. 

»Tekmovanje, ki temelji na tem, kdo fizično dalj časa nekaj zmore, je sadistično. Dobro, organizirajte tekmovanje, kjer se bodo ljudje spopadali z znanjem, z nekimi veščinami, ne pa da ljudje pri dveh stopinjah plusa stojijo na cesti … Dobro, da je ta bedak M. B., to predlagal, se mi ne zdi čudno, ampak nekdo bi lahko rekel ’Glej, Milo …’ Kaj misliš, čigava je bila ta neumna ideja?« se ni mogla ustaviti Sabina, ki se ji ni sanjalo, da njeno bentenje slišijo ljudje po vsej Hrvaški. To pa še ni bilo vse. Voditeljica, ki je v sebi očitno dolgo zadrževala vse vrste nezadovoljstva in gneva, je nadaljevala: »In mali, oni trije, ne vem, sklepam, da je bil on, ker je najbolj neumen od vseh, sociopat je in bedak. V glavnem, lahko kaj takšnega predlagaš, nato pa bi morala Ilijana reči ’Čakaj, počasi, dajmo razmisliti ...’.«

Poslušalci nacionalnega radia, kjer se je incident zgodil, so bili seveda zgroženi in družabna omrežja so preplavili njihovi komentarji ter odzivi, šele takrat je tudi Sabina ugotovila, kakšno napako je storila. Mnogi so jo namreč označili za »sramoto nacionalnega radia«, njene besede pa za »neokusne«. »To je res sodelavka s samega dna. Očitno je ljubosumna, ker sama ne dosega standardov mlajših sodelavcev, ampak ostaja povprečna, čeprav kmalu odhaja v pokoj. Kolegialno bi bilo, da mlajše podpira, saj se trudijo in ustvarjajo oddajo po evropskih standardih, ki so poslušanost drugega programa nacionalnega radia močno dvignili in privabili tudi mlajše poslušalce. Res sramota za zrelo gospo,« se je denimo glasil eden od komentarjev.

Da ji je izredno žal za vse izrečene besede, pa so iz Hrvaške radiotelevizije sporočili za portal Index.hr. Sabina Jaganjac se je sodelavcem menda že opravičila, delo na radiu pa bo v ustaljenem ritmu opravljala naprej: »Na žalost se je v etru zgodila napaka, zaradi katere se poslušalcem opravičujemo. Mikrofon je bil slučajno vklopljen v neprimernem času in prenašal izjavo kolegice Sabine Jaganjac. Kolegici Sabini je resnično žal zaradi izrečenega, kolegialno je poklicala omenjene sodelavce in se jim opravičila. Opravičilo so sprejeli in še naprej bodo skupaj ustvarjali oddajo.«

HRTradioSabina JaganjacHrvaška
