Rak, depresija in operacije igralko pripeljali do pomembnega spoznanja

Po porodu, poporodni depresiji, tesnobi, raku dojke in štirih operacijah je 46-letna Olivia Munn spoznala nekaj preprostega, a zelo pomembnega: življenje je prekratko, da bi vsak dan stala pred omaro in razmišljala, da nima ničesar za obleči. Včasih se pot do sprejemanja samega sebe ne začne z veliko življenjsko odločitvijo, temveč s povsem običajnim trenutkom, ko oblečete nekaj, v čemer se spet počutite kot vi.

Telo se je spremenilo, z njim pa tudi njen slog

Po rojstvu sina Malcolma leta 2021 je Olivia preživljala težko obdobje. Poporodno depresijo je opisala kot zelo osamljeno izkušnjo. Hkrati se je njeno telo spreminjalo, oblačila, ki jih je nosila prej, ji niso več ustrezala. Dojenje je dodatno spremenilo njeno postavo, predvsem prsi, zaradi česar se ji velik del garderobe ni več prilegal. Namesto da bi za vsako ceno poskušala pridobiti nazaj prejšnjo postavo, je začela izbirati udobna oblačila, v katerih se je dobro počutila.

Po letu dni boja s tesnobo se je zdelo, da se njeno življenje počasi vrača v normalne tirnice. Toda leta 2023 je sledil nov udarec: diagnosticirali so ji raka dojke. Sledile so številne operacije, med njimi dvojna mastektomija in rekonstrukcija. Njeno telo se je znova spremenilo, skupaj s temi spremembami je morala poiskati nov način, da se bo v svoji koži počutila dobro. »Ne želim se več počutiti kot tujka sami sebi.«

Po štirih operacijah je spoznala, da ne želi, da bi bila oblačila še en vir stresa. Preostanka življenja ni želela preživeti v razmišljanju, da nima ničesar za obleči, ali v skrivanju svojega telesa. Nasprotno: sklenila je, da bo v modi in videzu znova našla zadovoljstvo. Oblačila zanjo niso bila več zgolj vprašanje trendov ali popolne postave. Postala so način, da znova prevzame nadzor nad delom svojega življenja, ki ji ga je bolezen skušala odvzeti.

Že leta 2024 je govorila o izzivih, s katerimi se je soočala, ko se je morala pojaviti na rdeči preprogi. Po mastektomiji so, predvsem na predelu, kjer so ji odstranili bezgavke, ostale brazgotine in vdrtine zato so ji nekatere obleke povzročale dodatno nelagodje. Sprva jih je poskušala skriti z lasmi in ličili, vendar je sčasoma spremenila odnos do svojih brazgotin. »Spomnim se, da so to rane iz bitke. Lahko jih pokažem, kadar želim, in jih skrijem, kadar želim,« je takrat povedala.

Njena zgodba pravzaprav ni zgodba o modi. Je veliko več kot to. Po nosečnosti, spremembah telesa, depresiji, tesnobi, raku in velikih operacijah se je morala naučiti sprejeti novo različico sebe. Eden od načinov, kako ji je to uspelo, so bila prav oblačila. Obleka, v kateri se počuti lepo, ličila, ki jih ima rada, ali odločitev, da pokaže brazgotino, kadar si to želi, vse to so majhni načini, s katerimi znova pridobiva nadzor nad svojim telesom.

Njena izkušnja vse opominja, da brazgotine in spremembe ne pomenijo, da bi se morala ženska odpovedati želji, da bi bila sama sebi všeč. Prav nasprotno. Po vsem, kar je prestala, si je Olivia Munn dovolila nekaj, kar številne pogosto pozabijo: ni ji treba čakati na popoln trenutek, da bi uživali v življenju in videzu. Včasih je dovolj obleči nekaj, kar imate radi, in se znova pogledati v ogledalo, ne da bi morali karkoli skrivati.