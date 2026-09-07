  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽIVLJENJE JE PREKRATKO

Rak, depresija in operacije igralko pripeljali do pomembnega spoznanja

Sprejela je odločitev, ki ji je spremenila življenje.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 7. 9. 2026 | 06:00
3:48
A+A-

Po porodu, poporodni depresiji, tesnobi, raku dojke in štirih operacijah je 46-letna Olivia Munn spoznala nekaj preprostega, a zelo pomembnega: življenje je prekratko, da bi vsak dan stala pred omaro in razmišljala, da nima ničesar za obleči. Včasih se pot do sprejemanja samega sebe ne začne z veliko življenjsko odločitvijo, temveč s povsem običajnim trenutkom, ko oblečete nekaj, v čemer se spet počutite kot vi.

Telo se je spremenilo, z njim pa tudi njen slog

Po rojstvu sina Malcolma leta 2021 je Olivia preživljala težko obdobje. Poporodno depresijo je opisala kot zelo osamljeno izkušnjo. Hkrati se je njeno telo spreminjalo, oblačila, ki jih je nosila prej, ji niso več ustrezala. Dojenje je dodatno spremenilo njeno postavo, predvsem prsi, zaradi česar se ji velik del garderobe ni več prilegal. Namesto da bi za vsako ceno poskušala pridobiti nazaj prejšnjo postavo, je začela izbirati udobna oblačila, v katerih se je dobro počutila.

Po letu dni boja s tesnobo se je zdelo, da se njeno življenje počasi vrača v normalne tirnice. Toda leta 2023 je sledil nov udarec: diagnosticirali so ji raka dojke. Sledile so številne operacije, med njimi dvojna mastektomija in rekonstrukcija. Njeno telo se je znova spremenilo, skupaj s temi spremembami je morala poiskati nov način, da se bo v svoji koži počutila dobro. »Ne želim se več počutiti kot tujka sami sebi.«

Po štirih operacijah je spoznala, da ne želi, da bi bila oblačila še en vir stresa. Preostanka življenja ni želela preživeti v razmišljanju, da nima ničesar za obleči, ali v skrivanju svojega telesa. Nasprotno: sklenila je, da bo v modi in videzu znova našla zadovoljstvo. Oblačila zanjo niso bila več zgolj vprašanje trendov ali popolne postave. Postala so način, da znova prevzame nadzor nad delom svojega življenja, ki ji ga je bolezen skušala odvzeti.

Že leta 2024 je govorila o izzivih, s katerimi se je soočala, ko se je morala pojaviti na rdeči preprogi. Po mastektomiji so, predvsem na predelu, kjer so ji odstranili bezgavke, ostale brazgotine in vdrtine zato so ji nekatere obleke povzročale dodatno nelagodje. Sprva jih je poskušala skriti z lasmi in ličili, vendar je sčasoma spremenila odnos do svojih brazgotin. »Spomnim se, da so to rane iz bitke. Lahko jih pokažem, kadar želim, in jih skrijem, kadar želim,« je takrat povedala.

Njena zgodba pravzaprav ni zgodba o modi. Je veliko več kot to. Po nosečnosti, spremembah telesa, depresiji, tesnobi, raku in velikih operacijah se je morala naučiti sprejeti novo različico sebe. Eden od načinov, kako ji je to uspelo, so bila prav oblačila. Obleka, v kateri se počuti lepo, ličila, ki jih ima rada, ali odločitev, da pokaže brazgotino, kadar si to želi,  vse to so majhni načini, s katerimi znova pridobiva nadzor nad svojim telesom.

Njena izkušnja vse opominja, da brazgotine in spremembe ne pomenijo, da bi se morala ženska odpovedati želji, da bi bila sama sebi všeč. Prav nasprotno. Po vsem, kar je prestala, si je Olivia Munn dovolila nekaj, kar številne pogosto pozabijo: ni ji treba čakati na popoln trenutek, da bi uživali v življenju in videzu. Včasih je dovolj obleči nekaj, kar imate radi, in se znova pogledati v ogledalo, ne da bi morali karkoli skrivati.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
BOJ ZA ŽIVLJENJE

Slavna igralka zbolela za rakom

Za odkritje sta zaslužna genetski test in zdravnik, ki je predlagal dodatne preiskave.
15. 3. 2024 | 07:36

Več iz teme

Olivia Munnbolezenoperacijamodazdravjedepresija
ZADNJE NOVICE
09:00
Bulvar  |  Suzy
ŠARMANTNEŽ

Sebastian Cavazza: James Bond je dobil konkurenco (Suzy)

Na rdeči preprogi, v čolnu ali pred mikrofonom – Sebastian Cavazza ima redek dar, da se prostor za hip zdi nekoliko bolj zanimiv, ko stopi vanj.
7. 9. 2026 | 09:00
08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
08:40
Premium
Bulvar  |  Domači trači
ČESTITKE

Žan Serčič presenetil s poročnimi fotografijami (FOTO)

V novi skladbi so združili slovensko tradicijo, poročno zgodbo in latinskoameriški temperament, posebno vlogo pa namenili skoraj pozabljenemu običaju šrange.
7. 9. 2026 | 08:40
08:32
Novice  |  Slovenija
STANJE NA CESTAH

Pred potjo preverite stanje na cestah: promet na Primorski avtocesti se je sprostil, drugod številne zapore

Začetek septembra prinaša vse gostejši promet, poleg zastojev pa voznike na številnih odsekih čakajo tudi zapore in vzdrževalna dela.
7. 9. 2026 | 08:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki