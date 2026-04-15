Ralf Schumacher se bo maja poročil s partnerjem Étiennom (FOTO)

Nekdanji dirkač Formule 1 Ralf Schumacher se bo maja pred poročil s svojim dolgoletnim partnerjem Étiennom Bousquet-Cassagneom, njune zaobljube pa bo spremljalo na tisoče, če ne kar milijone ljudi. Poroko bodo namreč po poročanju nemških medijev spremenili v televizijski spektakel, oziroma resničnostni šov. Par je pred kratkim uradno napovedal, da si bosta izmenjala poročne zaobljube, vse skupaj pa bodo oboževalci lahko nato videli v resničnostnem šovu z naslovom Ralf in Etienne: Midva rečeva da.

Zaročenca sta si zamislila, da naj bi oddaja prikazala celoten proces, torej dogodek pred velikim dnem, njuno skupno življenje in priprave na poroko, nato še poročni obred, poročajo nemški mediji. »Skupaj greva skozi življenje in ta serija prikazuje prav to, najin vsakdan, delo, razlike in podobnosti,« je o šovu, ki bo sestavljen iz štirih epizod, povedal Ralf. Poroka bo v razkošnem Saint Tropezu na Azurni obali, bo pa to za legendarnega dirkača Formule 1 že druga. Prvič je pred oltar popeljal Coro Brinkman, po poroki je prevzela možev priimek Schumacher, a je zakon, v katerem se je paru rodil sin, po približno 14 letih razpadel.