Raper Diddy sojetnikom častil purana, v zaporu se je spremenil, pravi

Ameriški raper in milijarder Sean Combs, znan kot P. Diddy, ki je bil obsojen na 50 mesecev zapora in 500.000 dolarjev (425.850 evrov) kazni, je že drugi zahvalni dan praznoval za zapahi. Aktivno se je vključil v pripravo prazničnega obroka ter s tem poskušal dokazati svoje osebnostne spremembe. Že pred izrekom kazni je sodniku poslal dolgo pismo, v katerem je zatrjeval, da se je v priporu zelo spremenil, da se spopada s svojimi notranjimi demoni in da želi biti koristen v družbi ter pomagati drugim zapornikom. Javnost je njegovo pismo sprejela kot poskus čustvenega izsiljevanja sodišča in pridobivanja usmiljenja pri javnosti, medtem ko so njegovi odvetniki zatrjevali, da se je v resnici odločil za novo pot.
»Želeli smo biti kot družina,« je prek svojega predstavnika sporočil Diddy. »Prazniki so tukaj težki. Vsi imamo domotožje. O zaporu sicer obstaja veliko zmotnih predstav. Tu je veliko solidarnosti,« je poudaril. Izpuščen bo predvidoma čez tri leta, vendar zoper njega poteka še več postopkov zaradi domnevnih spolnih zlorab. Na sojenju so odmevala srhljiva pričanja, med njimi tudi nekdanje partnerice Cassie, ki je opisala leta nasilja, manipulacij in odvisnosti. Trdila je, da jo je raper začel drogirati, ko je imela komaj 18 let.