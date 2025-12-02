Raper Diddy sojetnikom častil purana, v zaporu se je spremenil, pravi

Ameriški raper in milijarder Sean Combs, znan kot P. Diddy, ki je bil obsojen na 50 mesecev zapora in 500.000 dolarjev (425.850 evrov) kazni, je že drugi zahvalni dan praznoval za zapahi. Aktivno se je vključil v pripravo prazničnega obroka ter s tem poskušal dokazati svoje osebnostne spremembe. Že pred izrekom kazni je sodniku poslal dolgo pismo, v katerem je zatrjeval, da se je v priporu zelo spremenil, da se spopada s svojimi notranjimi demoni in da želi biti koristen v družbi ter pomagati drugim zapornikom. Javnost je njegovo pismo sprejela kot poskus čustvenega izsiljevanja sodišča in pridobivanja usmiljenja pri javnosti, medtem ko so njegovi odvetniki zatrjevali, da se je v resnici odločil za novo pot.

Tradicionalnega purana, pire krompir, zelenjavo in pite so pripravljali dva dni. FOTO: Robert Titan

Combs je bil lani obsojen zaradi prevoza za prostitucijo, oprostili pa so ga resnejših obtožb kriminalnega združevanja in spolne trgovine, za kar bi lahko ostal v zaporu do konca življenja. Štiri leta zapora so mu novembra podaljšali še za mesec dni, saj je med prestajanjem kazni kršil pravila. Ujeli so ga namreč pri pitju doma narejenega alkoholnega napitka, fermentirane mešanice oranžade, sladkorja in jabolk. Combs je za zahvalni dan za svoje sotrpine za rešetkami financiral in tudi pomagal pripravljati praznično kosilo za več kot tisoč zapornikov, ki so po njegovi zaslugi jedli purana, pire krompir, zelenjavo in tradicionalne pite. Hrano so pripravljali dva dni in jo razdelili po vseh stavbah v zaporu.

»Želeli smo biti kot družina,« je prek svojega predstavnika sporočil Diddy. »Prazniki so tukaj težki. Vsi imamo domotožje. O zaporu sicer obstaja veliko zmotnih predstav. Tu je veliko solidarnosti,« je poudaril. Izpuščen bo predvidoma čez tri leta, vendar zoper njega poteka še več postopkov zaradi domnevnih spolnih zlorab. Na sojenju so odmevala srhljiva pričanja, med njimi tudi nekdanje partnerice Cassie, ki je opisala leta nasilja, manipulacij in odvisnosti. Trdila je, da jo je raper začel drogirati, ko je imela komaj 18 let.