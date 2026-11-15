Razbesnela javnost: slavna voditeljica ob kostumu objavila tudi pravo fotografijo trupla (FOTO)

Amanda Holden, žirantka šova Britain's Got Talent in radijska voditeljica, si je za letošnjo noč čarovnic prislužila ostre kritike sledilcev. Za praznično preobleko si je izbrala lik Lizzie Borden – razvpite Američanke, ki je bila obtožena umora svojega očeta in mačehe leta 1892. Zgražanja pa ni sprožil le njen kostum, temveč dejstvo, da je ob fotografijah svoje preobleke na družbenih omrežjih objavila tudi avtentično zgodovinsko fotografijo s prizorišča zločina, na kateri je videti truplo umorjenega Andrewa Bordena.

Objava s pripisom je bila po vsej verjetnosti del promocijskega sodelovanja s platformo Netflix, ki predvaja dramatizacijo tega zloglasnega primera. Kljub temu so mnogi sledilci potezo označili za neokusno in nespoštljivo. Odzivi pod objavo so bili izjemno ostri. Eden od uporabnikov Instagrama je zapisal: »To res ni v redu. Preoblačenje v resnične morilce mi nikoli ni bilo pogodu, ampak objaviti še fotografijo trupla žrtve je pa popolnoma zgrešeno.« Drugi se je spraševal o primernosti vsebine: »Odličen kostum, ampak mislim, da objaviti originalno fotografijo pokojnika res ni bila dobra zamisel ... Razočaran sem.« Številni so opozarjali tudi na odsotnost opozorila o občutljivi vsebini, pri čemer je neki sledilec komentiral: »Neverjetno je, kako desenzibilizirani so ljudje dandanes. To res ni v redu.«

Tema je hitro postala predmet razprav tudi na forumu Reddit, kjer so uporabniki prav tako dvomili o primernosti takšne poteze, eden od njih je zapisal le: »Preprosto nimam besed.« Čeprav je Holdnova kasneje sporno fotografijo z Instagrama odstranila, je ta še naprej objaavljena na njenem uradnem profilu na Facebooku. Kljub številnim kritikam je voditeljica prejela tudi nekaj pohval na račun same izvedbe preobleke, na zgražanje javnosti pa se za zdaj še ni odzvala.

Primer Lizzie Borden sicer še danes ostaja ena najbolj znanih ameriških pravnih ugank. Čeprav so jo po brutalnem umoru staršev s sekiro privedli pred sodišče, je bila na obravnavi oproščena, zločin pa uradno nima razkritega storilca.