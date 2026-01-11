  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIVO

Razburljivo življenje babice s Titanika: zažgala je vse, kar je bilo povezano z igranjem

Najljubši lik večine gledalcev filma Titanik je Rose, ki jo je mojstrsko upodobila Kate Winslet, nič manj prepričljiva pa ni bila Gloria Stuart, ki je igrala Rose v poznih letih.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 11. 1. 2026 | 13:25
6:56
A+A-

Hollywoodska igralka Gloria Stuart je bila v mladosti prava lepotica, njeno življenje pred svetovno slavo pa je bilo izjemno razburljivo in nenavadno. Šele v poznih letih je dobila vlogo, ki jo je za vedno zapisala v filmsko zgodovino, sama je večkrat poudarila, da bi bila njena kariera še lepša, če bi že prej dobila priložnost igrati vloge, kakršna ji je pripadla v filmu Titanik. Zgodba o znameniti potniški ladji, ki je leta 1912 potonila v Atlantskem oceanu, je eden največjih filmskih hitov vseh časov.

Ob scenariju, režiji in produkciji Jamesa Camerona bi bila drama verjetno uspešna ne glede na to, kdo bi igral Jacka in Rose. A ko gre za starejšo Rose DeWitt Bukater, lik, ki temelji na resnični zgodovinski osebi in ga je upodobila Gloria Stuart, si je težko predstavljati, da bi kdo drug s tolikšno pristnostjo in globino ujel pogled babice z lepimi očmi, zazrtimi v daljavo. Gloria, takrat že v poznih letih, z belimi lasmi, izrazitimi obraznimi potezami in očmi skoraj safirnega odtenka, je z lahkoto osvojila srca občinstva. Ko je Titanik trčil v ledeno goro in izginil v globinah Atlantika, je bila stara dve leti. V mladosti je zgradila solidno hollywoodsko kariero in imela bogato ter razgibano zasebno življenje, pravo, večno slavo pa je dosegla šele pri 88 letih.

Mladost očarljive babice iz Titanika

Gloria Frances Stuart se je rodila leta 1910 kot prvi otrok Alice in Franka Stuarta, in sicer 4. julija, na ameriški dan neodvisnosti verjeli ali ne, kar na kuhinjski mizi. Vzgojena je bila v katoliškem duhu, pri devetih letih je izgubila očeta. Med šolanjem je v spomin nanj začela uporabljati svoje polno ime. Njena mati se je pozneje ponovno poročila, vendar odnos z očimom ni bil dober, kar je Glorio dodatno spodbudilo, da je nadaljevala šolanje in čim prej zapustila dom. Vpisala se je na Univerzo v Berkeleyju, kjer je študirala filozofijo in dramo ter sanjala o igralski karieri, bodisi v gledališču bodisi na velikem platnu.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V študentskih letih so jo pritegnile ideje komunizma, saj je verjela, da takšen družbeni sistem daje priložnost tistim, ki živijo brez upanja. »Govorili so mi, da je to za revne in zatirane. Zato me je pritegnilo. A ker niso sprejemali mlajših od 18 let, se jim nisem mogla pridružiti,« je leta pozneje priznala  v enem od intervjujev. Ob koncu prvega letnika se je poročila z mladim kiparjem Blairom Gordonom Newellom. Preselila sta se na obalo Kalifornije, živela v stari kolibi, ona je delala kot natakarica, on je vodil lokalno igrišče za mini golf, ki ga je sam zgradil. To obdobje je opisovala kot čudovito boemsko, prav takrat je začela igrati tudi v gledališču.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Med gledališkimi nastopi, med drugim v Čehovovem Galebu, so jo opazili predstavniki studiev Paramount in Universal, oba studia sta želela pogodbo z njo. O tem, s kom jo bo podpisala, so odločili z metom kovanca, zmagal je Paramount. Sama se je videla predvsem kot gledališka igralka, a je vedela, da je filmska ponudba priložnost za bolj normalno življenje, saj sta bila z možem takrat popolnoma brez denarja.

Filmska kariera Glorie Stuart

Pred kamero je debitirala v filmu Ulica žensk, kmalu so začele prihajati številne nove ponudbe. Do leta 1932 se je znašla na seznamu mladih hollywoodskih igralk z največjim potencialom. Igrala je v grozljivki Jamesa Whalea Stara temna hiša (1932), bila dekle Jamesa Cagneyja v filmu Here Comes the Navy (1934), žena Warnerja Baxterja v Ujetniku Otoka morskega psa (1936), sorodnica lika legendarne Shirley Temple v filmu Rebecca of Sunnybrook Farm (1938) ter razvajena bogatašinja v Gold Diggers leta 1935.

Burno slovo od igranja

V 14 letih, med letoma 1932 in 1946, je posnela kar 46 filmov, a glavnih vlog skoraj ni dobila. Večinoma je igrala stranske, simpatične like, ki so služili zgodbam velikih zvezd. Sčasoma se je naveličala majhnih vlog in neopaženih projektov. Ogorčena je zbrala vse scenarije, promocijske fotografije in dokumente, povezane s kariero, ter jih zažgala. Leta 1946 je zapustila igralski svet in se vanj vrnila šele tri desetletja pozneje. V tem času se je ločila od Blaira, se poročila s scenaristom Arthurjem Sheekmanom, s katerim je dobila hčer, ter živela v New Yorku in Italiji. Posvetila se je slikarstvu, prirejala razstave, oblikovala ročno tiskane knjige, soustanovila Združenje filmskih igralcev in sodelovala pri ustanovitvi Hollywoodske protinacistične lige. Po moževi smrti leta 1978 je ostala vdova, a nad ljubeznijo ni obupala. Pri 73 letih je spoznala tiskarja Warda Ritchieja, s katerim je bila do njegove smrti leta 1996. Vmes se je občasno vračala k igranju, predvsem v manjših projektih in stranskih vlogah v sedemdesetih in osemdesetih letih.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Vrnitev v filmski svet

Ko je bila stara 86 let, je James Cameron iskal igralko za vlogo starejše Rose v Titaniku. Gloria je maja 1996 je prejela sporočilo z vabilom k sodelovanju v filmu, ki naj bi ga snemali na še neznani lokaciji, morda na Poljskem. Že naslednji dan sta jo obiskali Cameronova direktorica kastinga Mali Finn in njena asistentka Emily Schweber, ta je s seboj prinesla kamero. Medtem ko sta se Mali in Gloria pogovarjali, je Emily snemala njen obraz in posnetek takoj odnesla Cameronu. »Nisem bila prav nič nervozna,« je pozneje zapisala igralka. »Vedela sem, da bom starejšo Rose odigrala s sočutjem in nežnostjo, ki ju je Cameron želel. Če bi nekoč davno dobivala takšne vloge, bi ostala v Hollywoodu,« se je spominjala, ko je prebrala scenarij.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

A pojavila se je težava: Gloria je bila v poznih osemdesetih tako lepa in vedra, da nihče ne bi verjel, da igra žensko, starejšo od sto let. Zato so jo,  da je delovala starejša in bolj utrujena, pred vsakim snemanjem ličili tudi uro in pol. Za vlogo Rose je bila nominirana za oskarja in zlati globus, prejela pa je tudi več nagrad za najboljšo stransko igralko. Gloria Stuart je septembra 2010 umrla v starosti 101 leta v Los Angelesu. Za seboj je pustila štiri vnuke in dvanajst pravnukov, za svoj prispevek k filmski umetnosti pa je prejela zvezdo na Pločniku slavnih, navaja Glossy.rs.

Sorodni članki

Bulvar  |  Glasba in film
ZNANSTVENOFANTASTIČNA SAGA

James Cameron: kralj sveta, pred katerim kleči Hollywood, spet snema

Zadnjih 15 let se režiser James Cameron posveča projektu Avatar. Tretji del znanstvenofantastične sage o ljudstvu Na'vi je v kinematografih.
24. 12. 2025 | 15:15

Več iz teme

TitanikfilmikonaHollywood
ZADNJE NOVICE
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
DRAŽBA

Na dražbi bivši avto Roda Stewarta, gre za redek lamborghini, na svetu jih je le 150

Pevec ga je imel v lasti več kot 25 let.
11. 1. 2026 | 14:35
14:32
Novice  |  Slovenija
KLJUČ DO USPEHA OSVOBODILNE FRONTE

Golob v Dražgošah: »Od političnih delitev imajo korist le tisti, ki hujskajo, pozivajo k orožju«

»Prihajajo tedni in dnevi, ko bomo Slovenci znova dokazali, da se netilcem sovraštva ne uklonimo, da še vedno trdno stojimo na temeljih, ki so nam jih postavili partizani in zaslužni osamosvojitelji leta 1991,« je izpostavil Golob.
11. 1. 2026 | 14:32
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
LETO, KI JE ZA NAMI

Znani Slovenci o letu 2025: Pustilo je neizbrisljive sledi (Suzy)

Znani so nam zaupali, po čem so si najbolj zapomnili minulo leto.
11. 1. 2026 | 14:25
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KRANJ

Tatovi udarili v Kranjski Gori, iz avtomobilov pobrali denarnice

Policisti o obeh dejanjih zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.
11. 1. 2026 | 14:05
13:56
Šport  |  Tekme
NEVERJETNA

Nika Prevc še do druge zmage na domači tekmi (VIDEO)

Naša šampionka v Ljubnem do 31. zmage v karieri. Postala je druga najboljša skakalka po številu zmag v zgodovini.
11. 1. 2026 | 13:56
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZANIMIVO

Razburljivo življenje babice s Titanika: zažgala je vse, kar je bilo povezano z igranjem

Najljubši lik večine gledalcev filma Titanik je Rose, ki jo je mojstrsko upodobila Kate Winslet, nič manj prepričljiva pa ni bila Gloria Stuart, ki je igrala Rose v poznih letih.
11. 1. 2026 | 13:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki