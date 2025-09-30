Razhajata se Nicole Kidman in Keith Urban

Nicole Kidman in Keith Urban sta se po 19 letih zakona razšla. »Včasih zveze preprosto dosežejo svoj konec,« je v ponedeljek za Page Six povedal vir in dodal, da Kidmanova ni želela razhoda in je poskušala rešiti odnos.

Po poročanju več virov za TMZ, ki je novico objavil prvi, sta igralka in country pevec že od začetka poletja živela ločeno.

Page Six navaja, da je Nicole Kidman v tem času skrbela za njuni dve hčerki: 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret.

»V teh težkih časih, odkar je Keith odstoten, ona skupaj drži družino,« je dejal vir in pri tem mislil njegovo aktualno turnejo.

Keith naj bi se že odselil iz družinske hiše v Nashvillu in kupil svojo nepremičnino v istem mestu. Trenutno ni jasno, ali zakonca načrtujeta tudi uradno ločitev.

Urban se je znašel v središču pozornosti potem, ko je nenadoma prekinil Zoom intervju, ko so ga vprašali, kako se počuti ob tem, da njegova žena v Netflixovem filmu Družinska zadeva (A Family Affair) iz leta 2024 snema strastne prizore z Zacom Efronom.

»Kaj si Keith Urban misli, ko svojo čudovito ženo vidi na televiziji v strastnih ljubezenskih prizorih z mladimi, čednimi moškimi, kot je Zac Efron?« je bilo vprašanje, po katerem je na drugi strani zavladala tišina, nato so producenti potrdili, da je Urban prekinil klic.

Igralka in glasbenik, oba avstralskih korenin, sta se poročila 25. junija 2006, skoraj leto dni po tem, ko sta se januarja 2005 prvič srečala na gala dogodku G’Day USA. Gre za program javne diplomacije in promocije Avstralije, ki poteka v Združenih državah Amerike.

Ona je bila prej od 1990 do 2001 poročena s Tomom Cruisom. Skupaj imata dva posvojena otroka: 32-letno Bello in 30-letnega Connorja.

Oba sta se odločila slediti očetovim stopinjam in postati člana scientološke cerkve.

»Sama sprejemata svoje odločitve,« je leta 2018 Nicole povedala za revijo Who in dodala: »Odločila sta se, da bosta scientologa, in kot mama je moja naloga, da ju ljubim.«