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Razkrit razlog smrti slavnega igralca, ki ga poznamo iz Jurskega parka in drugih uspešnic

Njegov zastopnik je pojasnil, da se je odločil oglasiti zaradi netočnosti in neresnic, ki so zakrožile v javnosti.
Preden je zbolel za pljučnico, je bil igralec še izjemno aktiven, saj je zaporedoma posnel kar štiri projekte. FOTO: Geoff Robins Afp
Preden je zbolel za pljučnico, je bil igralec še izjemno aktiven, saj je zaporedoma posnel kar štiri projekte. FOTO: Geoff Robins Afp
N. P.
 18. 7. 2026 | 20:46
1:54
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Zvezdnik uspešnic Jurski park in Birminghamske tolpe (Peaky Blinders), Sam Neill, je umrl v ponedeljek, 13. julija, v bolnišnici v Sydneyju v 79. letu starosti, kot smo že poročali. Potem ko so se v medijih pojavile številne neresnice in ugibanja, je njegov dolgoletni zastopnik Philip Grenz javnosti razkril uradni vzrok smrti. Grenz, ki je z igralcem sodeloval 19 let, je v izjavi za javnost zapisal, da je Sam Neill umrl zaradi pljučnice. Pojasnil je, da se je odločil oglasiti zaradi netočnosti in neresnic, ki so zakrožile v javnosti.

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Nenadoma umrl slavni igralec Sam Neill, zvezdnik Jurskega parka

Igralčeva družina je ob njegovi smrti sporočila, da je bil odhod nenaden in nepričakovan, a so hvaležni, da je bil v zadnjih trenutkih obdan z najbližjimi ter da je umrl dostojanstveno. Poudarili so tudi, da je Neill pred tem uspešno premagal nevarnega raka. Leta 2022 so mu namreč diagnosticirali Ne-Hodgkinov limfom v tretjem stadiju, ki pa ga je z napredno CAR-T celično terapijo premagal in ostal brez znakov bolezni.

Družina prosi, naj oboževalci namesto cvetja raje namenijo donacije dobrodelnim ustanovam, ki jih je Sam podpiral. FOTO: Hannibal Hanschke Reuters
Družina prosi, naj oboževalci namesto cvetja raje namenijo donacije dobrodelnim ustanovam, ki jih je Sam podpiral. FOTO: Hannibal Hanschke Reuters

Preden je zbolel za pljučnico, je bil igralec še izjemno aktiven, saj je zaporedoma posnel kar štiri projekte, ki bodo na ogled v prihodnjih mesecih. Ker je bil novozelandski zvezdnik znan po tem, da je močno cenil svojo zasebnost in ni maral odvečnega pompa, se bodo od njega poslovili v ožjem družinskem krogu na njegovem posestvu na Novi Zelandiji. Družina se zahvaljuje vsem za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih in prosi, naj oboževalci namesto cvetja raje namenijo donacije dobrodelnim ustanovam, ki jih je Sam podpiral, med drugim fundacijama Dunstan Hospital in Snowdome, ki pomaga obolelim za krvnim rakom.

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