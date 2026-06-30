Razkrit vzrok smrti znane igralke, poročilo mrliškega oglednika polno pretresljivih podrobnosti

Dva tedna po smrti ameriške igralke Daveigh Chase, znane po vlogi Samare Morgan v grozljivki Krog (The Ring) in po tem, da je posodila glas Lilo v Disneyjevem animiranem filmu Lilo in Stitch, je bil objavljen uradni vzrok njene smrti. Igralka je umrla 16. junija v bolnišnici v Los Angelesu v 36. letu starosti.

Umrla zaradi posledic aidsa

Po poročilu urada mrliškega oglednika okrožja Los Angeles je umrla zaradi sindroma pridobljene imunske pomanjkljivosti (Aids). Kot pomemben dejavnik, ki je prispeval k njeni smrti, je bila navedena tudi kronična uporaba več psihoaktivnih snovi, način smrti pa je bil uradno razglašen za naravnega.

Potem ko je novica o njeni smrti prišla v javnost, je njen partner Roy Hernandez razkril, da se je igralka v zadnjih tednih življenja spopadala z meningitisom, hudimi okužbami krvi in sepso. Tik pred njeno smrtjo je sprožil tudi več kampanj na GoFundMe, da bi zbral sredstva za njeno zdravljenje, pri čemer je navajal, da je bilo njeno zdravstveno stanje kritično.

Pokojna Daveigh Chase. FOTO: Max Morse Reuters

V zadnjih letih se je povsem umaknila iz javnosti, tuji mediji pa so poročali, da se je spopadala z odvisnostjo, brezdomstvom in resnimi zdravstvenimi težavami. Njena smrt je pretresla številne oboževalce, ki jo še danes pomnijo po vlogah, ki so zaznamovale otroštvo celotne generacije.