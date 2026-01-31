Razkrita elektronska korespondenca o »najbolj divji zabavi« med Muskom in Epsteinom

V novo objavljenih dokumentih ameriškega ministrstva za pravosodje se je pojavila elektronska korespondenca med Elonom Muskom in Jeffreyjem Epsteinom, v kateri naj bi Musk izrazil zanimanje za obisk Epsteinovega zasebnega otoka Little Saint James in vprašal, kdaj bo tam »najbolj divja zabava«. Objavljeni dokumenti so del večmilijonskega nabora datotek, ki so jih ameriške oblasti javnosti predstavile v petek, 30. januarja. Muskovo ime se v dokumentih ne pojavi prvič, vendar naj bi nova objava vzbudila dodatna vprašanja glede njegovih preteklih izjav, da je Epsteinova vabila na otok zavrnil.

Po navedbah dokumentov naj bi Musk v elektronskih sporočilih iz novembra 2012 Epsteinom razpravljal o morebitnem obisku otoka. Ko je Epstein vprašal, koliko oseb bi bilo treba s helikopterjem prepeljati na otok, naj bi Musk odgovoril, da bi šlo »verjetno le za Talulah in mene« (pri čemer se je nanašal na svojo nekdanjo ženo Talulah Riley), nato pa vprašal, »kateri dan/noč bo najbolj divja zabava na otoku«. V nadaljevanju korespondence naj bi Musk 25. decembra 2012 spraševal, ali so načrtovane kakšne zabave, in dodal, da si po napornem letu želi »iti na zabave v St. Barts ali drugam« ter se sprostiti. Ob tem je zapisal, da se mu miren otoški oddih ne zdi tisto, kar išče.

Epstein naj bi mu odgovoril, da ga razume, in omenil, da bi »razmerje« na njegovem otoku lahko bilo neprijetno za Talulah. Musk naj bi odvrnil, da to zanjo »ni problem«. Januarja 2013 naj bi Musk nato sporočil, da logistika obiska tokrat ne bo izvedljiva. Dokumenti navajajo, da sta kasneje poskušala ponovno uskladiti obisk, a do njega nazadnje ni prišlo, saj je Epstein po dogovoru o terminu pojasnil, da mora zaradi obveznosti ostati v New Yorku.

Opozoril je tudi, da se lahko del korespondence napačno razume

Dokumenti ne ponujajo dokazov, da bi Musk kdaj dejansko obiskal otok Little Saint James. Musk je po objavi elektronskih sporočil na omrežju X zapisal, da je sam močno pritiskal za objavo Epsteinovih dokumentov, in dodal, da je imel z Epsteinom malo korespondence ter da je večkrat zavrnil vabila na otok ali na letalo »Lolita Express«. Opozoril je tudi, da se lahko del korespondence napačno razume in uporabi za blatenje njegovega imena, ter poudaril, da bi bilo treba preganjati storilce resnih kaznivih dejanj, povezanih z Epsteinom. Epstein je bil leta 2019 aretiran zaradi obtožb spolnega izkoriščanja in trgovine z ljudmi. Avgusta 2019 so ga našli mrtvega v zaporniški celici v New Yorku, njegova smrt pa je bila uradno opredeljena kot samomor, poroča LADbible.