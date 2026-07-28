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Razkrita identiteta moškega, ki je dopustoval z Nicole Kidman

Sedem mesecev po ločitvi je Nicole Kidman v družbi uspešnega poslovneža sprožila govorice o novi romanci.
FOTO: Jeenah Moon/Reuters
FOTO: Jeenah Moon/Reuters
M. Fl.
 28. 7. 2026 | 11:35
2:50
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Po dopustu s sestro je Nicole Kidman počitnice nadaljevala v Italiji, kjer so jo fotografi ujeli v družbi uspešnega poslovneža Michaela Reinsteina. Oskarjevko so pred dnevi opazili, ko se je pred svojo hotelsko sobo od njega poslavljala. Čeprav med njima ni bilo javnih izkazov naklonjenosti, so ju že prej istega dne fotografirali med sproščenim pogovorom in smehom na ležalnikih ob bazenu. To je hitro sprožilo ugibanja, da bi se med njima lahko pletla nova romanca.

Niti Nicole niti Michael doslej nista komentirala narave njunega odnosa, prav tako ni znano, kako sta se spoznala. Njune skupne fotografije pa so pritegnile veliko pozornosti, saj so nastale le nekaj mesecev po igralkini ločitvi od zvezdnika country glasbe Keitha Urbana. Hollywoodska igralka je zahtevo za ločitev vložila decembra 2025 in s tem končala skoraj dvajsetletni zakon.

Nekdanja zakonca, ki sta se poročila leta 2006 in imata dve hčerki, sta, preden so se začela pojavljati poročila o vse večjih napetostih v njunem razmerju, dolga leta veljala za enega najtrdnejših parov v svetu zabavne industrije. Od ločitve je Nicole svoje zasebno življenje večinoma skrbno skrivala pred javnostjo.

Kdo je Michael Reinstein?

Michael Reinstein je uspešen ameriški poslovnež, rojen v Los Angelesu v Kaliforniji. Študiral je na univerzi Southern Methodis, diplomiral na univerzi Južna Kalifornija in kasneje na univerzi  Pepperdine pridobil še diplomo iz prava ter je član odvetniške zbornice zvezne države Kalifornije. Kariero je začel kot pripravnik pri nekdanjem ameriškem predsedniku Ronaldu Reaganu, nato se je preselil v zabavno industrijo, kjer je delal pri agenciji ICM Partners. Leta 2003 je soustanovil televizijsko mrežo USN, približno desetletje pozneje pa ustanovil zasebno investicijsko družbo Regent. Danes je predsednik uprave in glavni izvršni direktor investicijskega podjetja Regent s sedežem na Beverly Hillsu.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Po uradni biografiji je po vsem svetu vodil več kot 45 prevzemov podjetij v avtomobilski, industrijski, potrošniški, luksuzni, medijski in tehnološki panogi ter je podjetje razširil na več kot 40.000 zaposlenih v 65 državah. Poleg poslovne kariere je leta 2018 ustanovil dobrodelno organizacijo za pomoč vojaškim veteranom. Reinstein je imel, ko so se prvič pojavile njegove fotografije z Nicole Kidman, zasebni profil na instagramu s 43.600 sledilci. Ta je bil medtem deaktiviran, kar je le še dodatno podžgalo ugibanja o naravi njunega odnosa, piše DailyTrubuneLife.

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